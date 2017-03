Penske gunt Montoya naast Indy 500 nog een wedstrijd

10:30 – Goed nieuws voor fans van Juan Pablo Montoya: de 41-jarige Colombiaan zal niet alleen de Indianapolis 500 rijden dit jaar, hij rijdt ook de Grand Prix of Indianapolis. Het hing al langer in de lucht, maar tijdens het openingsweekend in St. Petersburg maakte het team van Penske dan ook officieel bekend dat Montoya niet één, maar twee races zal rijden.



Montoya keerde, na veertien jaar afwezigheid, in 2014 terug in de IndyCar Series. De zevenvoudig Grand Prix-winnaar won een jaar later voor de tweede maal in zijn carrière de prestigieuze Indy 500. In 2016 kwam Montoya, op de seizoensouverture in St. Pete na (die hij won) niet uit de verf. Hierdoor verloor hij zijn stoeltje bij Penske aan Josef Newgarden, die de overstap maakte van Ed Carpenter Racing. Eerder dit jaar wist Montoya, in zijn allereerste deelname, de Race of Champions te winnen.



De Grand Prix of Indianapolis is dit jaar op zaterdag 13 mei, twee weken en een dag later volgt de Greatest Spectacle in Racing op de befaamde Speedway in Indiana.