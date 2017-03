Bourdais stunt in St. Pete met zege vanaf laatste startplaats

19:37 – De eerste IndyCar-race van 2017 is verrassend gewonnen door Sebastien Bourdais. De 38-jarige Fransman, die in St. Petersburg zijn eerste race voor Dale Coyne sinds zijn terugkeer bij dat team reed, moest na een schuiver in de kwalificatie vanaf de allerlaatste startplaats vertrekken. Bourdais had bijzonder veel geluk met een neutralisatie, maar liet eenmaal aan de leiding rijdend een ijzersterk tempo zien. Simon Pagenaud kon zijn miserabele zaterdag goedmaken door tweede te worden, polesitter Will Power moest na meerdere tegenslagen kort voor het einde opgeven.



Bourdais mag Mikhail Aleshin een bedankje sturen voor zijn overwinning. De Fransman had net zijn eerste pitstop gemaakt, toen de Russische SPM-coureur enigszins opportunistisch een aanval deed op Tony Kanaan. Het tweetal raakte elkaar, waardoor er stukjes koolstofvezel op de baan terecht kwamen. De wedstrijdleiding besloot tot een fullcourse yellow, waardoor de zojuist gestopten als het ware hun pitstop cadeau kregen.



Pagenaud, die na een rommelige openingsronde waarin Charlie Kimball en Graham Rahal elkaar geen centimeter gunden en zodoende elkaar toucheerden, had veel plaatsen goed kunnen maken. Na de neutralisatie kwam de regerend kampioen zelfs aan de leiding te liggen, een plaats waar hij niet al te lang van kon genieten. De ontketende Bourdais verschalkte zijn landgenoot in de 37ste van 110 ronden.



Achter de Fransen werd een strategisch spelletje gespeeld, waarin Scott Dixon als winnaar naar voren kwam. De Nieuw-Zeelander kon door de neutralisatie geen gooi meer doen naar de overwinning, maar kwam door problemen van Takuma Sato in de pitstraat (een falende wheelgun zorgde voor veel oponthoud) op de derde positie te rijden. De Japanner, die een geweldig eerste weekend in dienst van Andretti Autosport reed, kwam nog wel als vijfde over de streep.



Power kan de pechduivel die hem sinds het kampioenschap van 2014 achterna lijkt te zitten maar niet van zich afschudden. Getooid met het startnummer één wist hij in 2015 slechts één race te winnen, ondanks ettelijke malen de pole te hebben veroverd. In 2016 moest hij de ouverture in St. Petersburg missen door een oorontsteking en had hij pech in de races waarin het moest gebeuren voor het kampioenschap – en ook vandaag, na voor de zoveelste keer in zijn carrière vanaf pole te zijn gestart, kon de Australiër niet genieten na afloop van de race.



Ryan Hunter-Reay, in de warm-up nog goed voor een stevige crash door falende remmen, klom na een ongeplande pitstop tijdens de startprocedure op naar een razend knappe vierde plaats. RHR verschalkte nieuwbakken teamgenoot Sato in de slotronde, achter de Andretti-mannen kwam de vanaf P16 gestarte Helio Castroneves als zesde over de eindstreep.



De enige rookie van het veld, de onder de vlag van de Verenigde Arabische Emiraten rijdende Ed Jones, kende een sterk optreden en reed lange tijd als derde, achter Dale Coyne-teammaat Bourdais en kampioen Pagenaud. De Indy Lights-titelhouder moest na de laatste serie pitstops een aantal plaatsen weggeven, maar kwam niettemin op een nette tiende plaats over de finish. Marco Andretti consolideerde met P7, Josef Newgarden werd achtste in zijn eerste optreden voor Penske. James Hinchcliffe, de leider van de openingsfase, moest uiteindelijk genoegen nemen met een teleurstellende negende plek.



De volgende race in de IndyCar Series is pas over vier weken: de tweede wedstrijd van 2017 is op het legendarische stratencircuit van Long Beach.