Stefan Wilson, de man die Alonso's Indy mogelijk maakt

De Triple Crown of Motorsport, in 1972 veroverd door Graham Hill, wordt uitgesproken nagejaagd door een huidig Formule 1-coureur. Fernando Alonso heeft één van de drie partjes binnen, dat zijn er evenveel als bijvoorbeeld Neel Jani of Ryan Hunter-Reay, maar hij meent een kans te maken op de andere twee. Over anderhalve maand doet de Spanjaard een gooi naar dat tweede partje: hij slaat de Grand Prix van Monaco over voor de historische Indianapolis 500.





Alonso zet stoelendans in gang

Wat je er ook van denkt, de zet van de tweevoudig wereldkampioen heeft een hoop teweeg gebracht. Niet in de laatste plaats voor McLaren-Honda, dat zes weken voor de race in Monaco en passant op zoek moest naar een tweede rijder voor het treffen in het prinsdom. Goed, deze werd met Jenson Button (die officieel plaatsneemt op de reservebank, maar waar iedereen van verwachte dat hij zijn laatste race al had gereden) snel gevonden: gelukkig voor McLaren bleek de 37-jarige Brit de beroerdste niet.Aan de andere kant staat Stefan Wilson, het 27-jarige broertje van wijlen Justin Wilson. Hij is door de komst van Alonso zonder zitje komen te staan. De Brit zou aanvankelijk voor Andretti Autosport zijn tweede Indy 500 rijden: in samenwerking met Michael Shank Racing, dat normaliter in de sportscars uitkomt, ging Wilson de wagen met startnummer vijftig besturen.

Twee starts in vier jaar

Die plaats is nu naar Jack Harvey gegaan. De tweevoudig vicekampioen van de Indy Lights, die in 2013 nog uitkwam in de GP3 Series, heeft moeten wijken voor Alonso. De Spanjaard kan op volledige steun van Michael Andretti en de zijnen kan rekenen, iets wat eigenlijk aan de jonge Brit was voorbehouden. Harvey (23), die hemel en aarde heeft bewogen voor een deelname aan de Indy 500, is naar de door Michael Shank Racing en Andretti Autosport gecombineerde entry verwezen, waardoor Wilson met lege handen is komen staan."Ik hoop dat iedereen snapt dat dit de race is waar ik voor leef", zei Wilson na het maken van zijn beslissing om niet te rijden. "Het betekent zo ontzettend veel voor mij, het was geen makkelijke beslissing. Ik heb er over na moeten denken en het leek mij voor de sponsoren, de serie en de race de best denkbare oplossing. Ik wil niet dat iemand onderschat hoeveel de Indy 500 mij waard is. Ik heb hier ontzettend hard voor gewerkt: iedereen is heel trots om in mei aan de start te kunnen staan, maar ik vanwege de nalatenschap van mijn broer misschien nog wel het meest."

Jarenlang doet de jongere Wilson al pogingen om aan de start van IndyCar-races te verschijnen. Het was september 2013, toen Stefan aan de hand van broer Justin zijn opwachting mocht maken in de Grand Prix of Baltimore. Als teammaten bij Dale Coyne Racing gingen de broers het weekend door: waar Justin de race als vierde besloot, eindigde Stefan op drie rondjes van winnaar Simon Pagenaud op de zestiende plaats.Verkeerde timing en een tekort aan sponsorcenten lopen als een rode draad door de carrière van Wilson, die na een keurig seizoen in de Indy Lights in 2011 de daaropvolgende jaargang op de seizoensafsluiter in Fontana na aan zich voorbij moest laten gaan. In juni 2014 werd aangekondigd dat Wilson met Fan Force United het IndyCar-seizoen van 2015 in zou gaan, maar dit ging uiteindelijk niet door.

"Stefan is een geweldige vent"

Wilson mocht vorig jaar voor het eerst zijn opwachting maken op de Brickyard: negen maanden nadat broer Justin was bezweken aan de gevolgen van een crash van Sage Karam, kwalificeerde Stefan zijn door het inmiddels ter ziele gegane KV Racing ingezette wagen op de 28ste plaats, na 119 van de tweehonderd ronden kwam zijn race ten einde door een elektronisch probleem. Mooi eerbetoon: de linkerkant van zijn helm was in zijn eigen kleuren geschilderd, de rechterkant (de kant die het publiek kon zien) in de kleuren van Justins helm."Ik kan zien dat mijn beslissing de serie een handje helpt, want de komst van Fernando Alonso genereert veel aandacht. Mijn sponsoren zullen ook profiteren van dit scenario, dat was ook een belangrijke factor in het geheel. Ik doe het niet puur voor de rijder Alonso, maar ook voor McLaren en de Speedway zelf", verklaart Wilson zijn keuze.

Mark Miles, de CEO van Hulman & Company (de eigenaar van de IMS, red.), kreeg plotseling McLaren-baas Zak Brown aan de telefoon, die het voorstel deed om Alonso in te zetten tijdens de Indy 500. Echter: het kon alleen gebeuren in een door Honda aangedreven wagen. Nadat Michael Andretti werd benaderd, kwam de positie van Wilson in gevaar.Miles en Andretti spreken vol lof over Wilson. "Stefan is een geweldige vent", aldus Miles op de officiële IndyCar-site. "We hebben lang met hem gesproken en zijn uiteindelijk tot een akkoord gekomen." Andretti houdt de vingers gekruisd voor de genereuze Brit. "Hopelijk kan Stefan terugkeren in 2018. Hij heeft ons een geweldige dienst bewezen, dit is echt een teamprestatie."Door: René Oudman