Hildebrand mist IndyCar-race op Barber Motorsports Park

11:24 – Zijn klapper in de slotfase van de IndyCar-race in Long Beach houdt JR Hildebrand voorlopig aan de kant. Hij heeft een botje in zijn linkerhand gebroken en mist de race van komend weekend op het Barber Motorsports Park, zo is woensdag via de officiële kanalen bekendgemaakt.



Hildebrand crashte op 9 april in de laatste ronde van de race in Long Beach. Hij wordt in Alabama vervangen door een debutant: Zach Veach. De 22-jarige Amerikaan maakte de afgelopen jaren naam in de Indy Lights, de belangrijkste opstapklasse naar de IndyCar Series. In 2016 won hij drie races in deze klasse en werd hij vierde in het klassement. Met name in de laatste weken van het seizoen was Veach op dreef: hij won twee van de drie laatste races en eindigde tussen zijn overwinningen door nog een keer op het podium.



Bij Ed Carpenter Racing is Veach komend weekend de teamgenoot van Spencer Pigot. Ook voor Pigot wordt het de eerste keer dat hij in de IndyCar Series op het Barber Motorsports Park rijdt.