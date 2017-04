Power voert Penske-trio aan op Barber Motorsports Park

22 april 2017 – Will Power en IndyCar-kwalificaties: het is een bijzonder succesvolle combinatie. De 36-jarige Australiër blijkt haast onklopbaar als het aankomt op de allesbepalende tijdtraining, zeker als deze op een permanent of een stratencircuit is. Met een 1.06.9614 was Power de rapste van drie Penske's: teammaten Helio Castroneves en Simon Pagenaud sloten aan op de tweede en de derde plaats op het Barber Motorsports Park.



Het was alweer even geleden dat Power op pole stond in Birmingham, Alabama - iets wat gezien zijn staat van dienst niet heel gebruikelijk is. Op het enerverende Barber Motorsports Park noteerde de kampioen van 2014 zijn eerste pole in Alabama sinds zijn kampioensjaar, na in de afgelopen twee edities als tweede te zijn gestart. Het was de 56ste pole voor Power in de Verenigde Staten.



Na de ongenaakbare Penske's was het aan Scott Dixon, die met zijn blauwe wagen van Chip Ganassi naar een vierde tijd reed. Ryan Hunter-Reay en James Hinchcliffe wisten het te schoppen tot de Fast Six, maar konden eenmaal daar aanbeland weinig uitrichten. Met Josef Newgarden probeerde Penske één van haar vier troeven nu al op een andere strategie te zetten: de man uit Tennessee ging op de harde compound naar buiten in het tweede segment - meer dan een zevende plaats zat er niet in voor Newgarden. Desondanks heeft hij door de alternatieve benadering wel een extra setje zachte banden voor de race van zondag.



Newgarden zal Mikhail Aleshin naast zich zien aansluiten op de vierde startrij in Birmingham, Ganassi-collega's Max Chilton en Tony Kanaan waren goed voor de negende en de tiende plek, Dale Coyne ziet beide rijders op de zesde startrij aanvangen. Rookie Ed Jones was rapper dan kampioenschapsleider Sebastien Bourdais en mag zodoende als elfde starten. Alexander Rossi (P18) en Graham Rahal (P21) waren de grote verliezers van de kwalificatie.



De Honda Indy Grand Prix of Alabama start morgenavond (zondag) om 21.37 uur Nederlandse tijd.