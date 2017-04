Eerste Penske-overwinning voor Newgarden in Alabama

23 april 2017 – Op zaterdag moest Josef Newgarden lijdzaam toezien hoe zijn drie Penske-collega's een één-twee-drietje scoorden in de kwalificatie, op de racedag in Alabama zette de 26-jarige Amerikaan alles recht. Een strijdvaardig optreden, gecombineerd met pech voor polesitter Will Power - die lang aan de leiding van de wedstrijd ging - leverden Newgarden zijn eerste overwinning in dienst van Roger Penske op. Scott Dixon werd tweede, Simon Pagenaud completeerde het podium.



Vanaf startplaats zeven moest Newgarden, die afgelopen winter het team van Ed Carpenter verruilde voor grootmacht Penske, de race op het Barber Motorsports Park aanvangen. De man uit Tennessee reed echter snel naar voren en liet zich middels enkele gedurfde inhaal- en verdedigingsmanoeuvres flink gelden. Voor een overwinning leek Newgarden echter tekort te komen: teammaat Power, die het hele weekend al ijzersterk was, reed sterk aan de leiding.



Een leeglopende achterband gooide roet in het eten van de Australiër, die twaalf ronden voor het einde naar binnen moest voor nieuw rubber. Hij viel zodoende ver terug: meer dan een veertiende plaats zat er niet in voor de kampioen van 2014, wie de pechduivel maar blijft achtervolgen. Ondanks de druk van een prikkende Dixon wist Newgarden zijn rug recht te houden, om voor de tweede keer in zijn loopbaan victorie te kraaien in Birmingham. Twee jaar geleden wist Newgarden immers ook al te zegevieren in Alabama, destijds was het zijn eerste IndyCar-zege.



Vlak achter de ereplaatsen eindigden Helio Castroneves, Alexander Rossi en James Hinchcliffe. De laatstgenoemde verloor een aantal ronden voor het einde de kans op P4 door kortstondig van de baan te schuiven. Achter Tony Kanaan kwam Sebastien Bourdais, de leider in het kampioenschap, als achtste over de meet. De Fransman behoudt zijn eerste plaats in het klassement, maar ziet Dixon en Newgarden tot op respectievelijk zes en zeven punten naderen.



De volgende wedstrijd op de IndyCar-kalender van 2017 is de Diamond Desert West Valley Phoenix Grand Prix, wat gelijk ook de eerste ovalrace van het jaar is. Plaats van handeling is de Phoenix International Raceway in Avondale, Arizona.