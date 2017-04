Penske oppermachtig in Phoenix, Castroneves op pole

6:24 – Na de kwalificatie voor de wedstrijd op het Barber Motorsports Park bezette Penske de eerste drie posities op de grid, slechts Josef Newgarden viel een beetje buiten de boot met een zevende plaats. Op de Phoenix International Raceway heeft het team van Roger Penske bewezen dat het nog beter kan: ditmaal eindigden alle rijders van de legendarische stal in de top vijf, slechts de van een blessure terugkerende J.R. Hildebrand wist zich tussen de Penske-rijders te scharen. De pole ging naar Helio Castroneves.



De Braziliaan noteerde over twee ronden genomen een gemiddelde snelheid van 194.905 mijl per uur en was daarmee, voor een oval met de afmetingen als die in Avondale gezien, ruim sneller dan Will Power. Bovendien scherpte de drievoudig Indy 500-winnaar het baanrecord met deze snelheid aan. Achter Power sloot Hildebrand aan op P2: de rijder van Ed Carpenter Racing had na een crash in de wedstrijd op het stratencircuit van Long Beach het voorbije treffen in Alabama over moeten slaan wegens een breukje in zijn pols.



De winnaar van de wedstrijd op het Barber Motorsports Park, Newgarden, werd vierde: regerend kampioen Simon Pagenaud stuurde zijn knalgele Penske naar de vijfde positie. Tony Kanaan, Mikhail Aleshin, Scott Dixon, Marco Andretti en kampioenschapsleider Sebastien Bourdais completeerden de top tien. Achteraan start Ed Carpenter, die voor de eerste keer in 2017 zich toont tijdens een raceweekend. De ovalspecialist kwam gemiddeld bijna negen mijl per uur tekort op Castroneves.



De Diamond Desert West Valley Phoenix GP is een avondrace, zodoende wordt deze in het holst van de Nederlandse nacht verreden. Wie de wedstrijd live wil zien zal in de nacht van zaterdag op zondag zijn bed uit moeten: het startcommando wordt rond de klok van 3.30 uur gegeven.