Mazzelende Pagenaud boekt eerste ovalzege in Phoenix

5:22 – De eerste seizoenszege van regerend IndyCar-kampioen Simon Pagenaud is een feit. De 32-jarige Fransman reed gedurende de 250 ronden tellende Desert Diamond West Valley Phoenix GP samen met zijn Penske-collega's onbedreigd op kop, een gelukje met de timing van een neutralisatie stond aan de basis van zijn overwinning. Het is de eerste ovalzege voor Pagenaud, die tot dusver slechts op straten- en permanente circuits wist te zegevieren.



Dat een IndyCar-race wordt beslist door een yellow is niet nieuw: we zagen het dit jaar al eerder gebeuren, namelijk in de seizoensopener in de starten van St. Petersburg. Echter: meestal heeft de profiterende rijder juist een pitstop achter de rug, wat in het geval van Pagenaud op de Phoenix International Raceway juist niet het geval was.



Na een tamme openingsfase, waarin de rijders haast tot treinrijden gedwongen waren door de aerokits die voor deze wedstrijd waren aangewezen, kwam de race onder aanvoering van de sterk rijdende J.R. Hildebrand tot leven. Overigens was de eerste neutralisatie al na tweehonderd meter een feit: Mikhail Aleshin verloor – op koude banden – de achterkant van zijn wagen, waarop de Rus kampioenschapsleider Sebastien Bourdais, Graham Rahal, Marco Andretti en Max Chilton meenam.



Pagenaud had zijn mazzeltje te danken aan Takuma Sato. De oud-Formule 1-coureur stuiterde in rondje 139 de muur in, op het moment dat ongeveer alle voor de zege belangrijke rivalen van Pagenaud in de pit stonden of nét binnen waren geweest. Aangezien het baantje in Phoenix binnen twintig seconden kan worden afgelegd, verliest men door een pitstop meestal een ronde of twee.



Doordat Pagenaud als enige buiten was gebleven, reed de Fransman met twee ronden voorsprong op de rest van het veld aan kop. Terwijl het veld achter de pacecar reed kon de kampioen van 2016 zijn onderhoud afwerken, om dankzij de lage snelheden slechts één rondje te verliezen. Nadat het veld een ronde cadeau kreeg van de wedstrijdleiding, om Pagenaud weer als eerste achter de pacecar te krijgen, profiteerde de Fransman wederom: doordat er veel achterblijvers tussen hem en nummer twee Will Power zaten, reed hij met twee vingers in de neus naar de overwinning.



Power wist uitblinker Hildebrand af te houden voor P2, Helio Castroneves kon wederom zijn pole niet omzetten in een podiumplaats. De Braziliaan werd vierde. Barber-winnaar Josef Newgarden kwam na een late touché met Ryan Hunter-Reay niet verder dan P9, waardoor Pagenaud nu de nieuwe leider in het klassement is. De IndyCar-actie vervolgt in de legendarische Month of May: eerst staat de Grand Prix of Indianapolis op het programma (13 mei), later staat met de 101ste uitvoering van de Indianapolis 500 het klapstuk op de kalender (28 mei).