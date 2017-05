Pagenaud apetrots op eerste ovalzege: "Ik moest alles leren"

16:20 – Hij is de regerend kampioen, maar nog nooit won Simon Pagenaud een IndyCar-race op een oval. Tot afgelopen weekend. In de Desert Diamond West Valley Phoenix Grand Prix kwam de Fransman, enigszins tot zijn eigen verbazing, als eerste over de streep. Niet slecht voor een Europeaan, lacht hij.



Pagenaud is apetrots op zijn overwinning: "Ik kan niet onder woorden brengen hoe blij ik hiermee ben. Ovals zijn niet mijn specialiteit, ik ben in Europa opgegroeid op karts. Pas toen ik 26 jaar was kwam ik voor het eerst in aanraking met ovals. Ik moest alles leren, de manier van rijden en de techniek. Daar wist ik allemaal niets van", lacht de inmiddels 32-jarige Fransman, die in 2011 debuteerde in de Amerikaanse IndyCar Series.



"Man, dit is ongelooflijk", glundert Pagenaud. "Wat een zege. De auto was fenomenaal en ik wil mijn teamcrew bedanken. De pitstops verliepen perfect en we hadden wat geluk met de gele vlag in de slotfase, maar we hebben in de eerste races van dit seizoen ook een flink portie pech gehad. Dus dit kan geen kwaad."



