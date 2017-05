Bourdais breekt bekken en heup bij zware crash op Indy

9:05 – Sebastien Bourdais beleefde een enorme crash tijdens de eerste kwalificatiedag voor de Indy 500. Bij het ingaan van bocht twee verloor de Fransman de controle over zijn bolide en de auto met startnummer achttien klapte vol, frontaal, de muur in. Hij is overgebracht naar het IU Health Methodist Hospital.



In het ziekenhuis zijn onder meer gebroken bekken en een gebroken rechterheup geconstateerd. De Fransman is zaterdagavond (lokale tijd) al geopereerd aan zijn gebroken bekken. "Hij is hier in het IU Health Methodist Hospital in goede handen. We wachten nu hoe hij herstelt", meldt zijn teambaas Dale Coyne.



Bourdais was net begonnen aan het derde rondje van zijn kwalificatierun toen het misging. Hoe lang de voormalig Formule 1-coureur exact nodig heeft om te herstellen van zijn verwondingen is nog onduidelijk.