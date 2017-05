Bourdais verlaat ziekenhuis en denkt al aan rentree

19:06 – Een kleine week na zijn verschrikkelijke crash tijdens de kwalificatie voor de Indy 500 is Sebastien Bourdais ontslagen uit het ziekenhuis. De voormalig Toro Rosso-coureur heeft het IU Health Methodist Hospital in Indianapolis woensdag verlaten en is overgebracht naar een lokaal revalidatiecentrum.



Bourdais beleefde zaterdag een zware crash, waarbij hij zijn bekken en heup brak. Enkele uren na de crash ging de Fransman onder het mes en sindsdien is het hard gegaan. "Sebastien herstelt verbazingwekkend snel, zeker gezien de ernst van zijn verwondingen", zegt Dr. Kevin Scheid, als orthopedisch chirurg verbonden aan de IndyCar Series. "Hij loopt al op krukken, is goed gemutst en voelt zich prima. We verwachten dat de breuken in ongeveer acht weken helen, daarna mag hij voorzichtig gewicht op zijn rechterbeen gaan zetten. Tot die tijd kan hij werken aan zijn bovenlichaam, basiskracht en de wendbaarheid van zijn heup."



"Ik ben natuurlijk ontzettend blij dat ik weer op de been ben en voel me best goed op de krukken", zegt de 38-jarige Bourdais zelf. "Ik wil al het medische personeel enorm bedanken, evenals de IndyCar Series en mijn team." De Fransman denkt al hardop na over een rentree op de baan. "Ik heb een lange weg te gaan en pas over een aantal weken mag ik mijn rechtervoet op de grond zetten, maar daarna zou het vlotjes moeten gaan. Ik kijk ernaar uit om terug te keren in de auto, hopelijk kan dat al voor het eind van dit seizoen."