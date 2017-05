Kapotte Honda-motor ruïneert ijzersterke race Alonso

22:52 – Aan de finish kwam hij helaas niet, maar Fernando Alonso heeft een onuitwisbare indruk achtergelaten op de Indianapolis Motor Speedway. De 35-jarige Spanjaard, die de Grand Prix van Monaco liet schieten voor de Indianapolis 500, was bijzonder competitief in zijn allereerste ovalrace. Een kapotte Honda-motor zorgde ironisch genoeg voor een voortijdig einde van de wedstrijd van Alonso.



"Het is zonde, ik denk dat we op zijn minst hadden verdiend om hier te finishen, om het uitlooprondje en alles daaromheen te ervaren", spreekt de debuterende Alonso naderhand tegen ESPN. "Wie weet op welke positie ik had kunnen liggen. Het racen zelf was erg leuk, ik denk dat we ons sterk hebben getoond. Ik heb een aantal keren de leiding kunnen pakken. Het was een erg fijne verrassing om te zien dat ik meteen met de grote namen in het ovalracen mee kon komen."



Of Alonso terugkomt in 2018? "Het is erg vroeg om me daar nu al over uit te laten, de editie van dit jaar zit er pas net op. Ik voel me competitief en als ik terugkom is dat met deze ervaring op zak. Een tweede keer zal altijd makkelijker zijn dan een eerste keer. Ik heb oprecht veel lol gehad - laat me iedereen bedanken. Het was een van de mooiste ervaringen uit mijn loopbaan."