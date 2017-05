Dolgelukkige Sato dankbaar: "Fantastisch en ongelooflijk"

9:53 – Voor de 40-jarige Takuma Sato zal 28 mei 2017 de boeken ingaan als de dag waarop hij zijn belangrijkste zege uit zijn loopbaan boekte. De Japanner, uitkomend voor Andretti Autosport, bleef in een race waar menigeen vroegtijdig de strijd moest staken doorrijden, om specialist Helio Castroneves af te houden voor de overwinning. De Greatest Race On Earth staat op zijn erelijst: Sato zal vanaf heden door het leven gaan als enkelvoudig Indy 500-winnaar.



"Het was een erg zware race, maar gelukkig is Helio één van de fairste coureurs om tegen te rijden", sprak Sato kort na de finish. "Ik kan hem vertrouwen, ook als hij het buitenlangs probeert. Het was een fantastische wedstrijd. Tot drie rondjes voor het einde had ik geen idee hoe het zou aflopen. Toen Helio naast me kwam in ronde 197 wist ik dat ik er voor moest gaan. Het lukte en ik kon wegrijden, het is fantastisch en werkelijk ongelooflijk."



"Ik ben A.J. Foyt ontzettend dankbaar", vervolgt de kleine Japanner, die in het verleden zijn eerste en enige podiumplaats in de Formule 1 op dezelfde baan wist te scoren. "De afgelopen vier jaar gaf Foyt mij de mogelijkheid om deze race te ervaren met zijn team en ditmaal heeft Michael Andretti mij een geweldige kans gegeven. Alle teamleden die aan de wagen met startnummer 26 hebben gewerkt, motorleverancier Honda, iedereen wil ik bedanken. Dit is bizar, ik ben zo ontzettend trots. Het is een geweldige zege."



"Dit is een droom die uitkomt, toen ik een jochie van twaalf jaar oud was wist ik al dat ik deze wedstrijd ooit wilde winnen. Ik was ontzettend ambitieus en ik moest er vol voor gaan", jubelt Sato, die vijf jaar geleden al eens dichtbij de victorie kwam. Destijds reed hij na 199 van de tweehonderd ronden op plaats twee, om via een overenthousiaste inhaalactie op leider en latere winnaar Dario Franchitti achterwaarts de muur in te gaan. "Daar heb ik mijn lesje uit geleerd", besloot de Andretti-coureur.