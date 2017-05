In zijn geheel: de fraaie slotspeech van Alonso in Indy

11:45 – Het zit erop voor Fernando Alonso. Na weken in de ban van de Indy 500 te zijn geweest, kan het vizier van de Spanjaard nu weer op de Formule 1. Tijdens de Indianapolis 500 Victory Celebration kreeg Alonso, hoewel hij de finish van de race niet haalde, de 'Rookie of the Year'-award uitgereikt. Nadat hij deze prijs overhandigd gekregen had, sprak de tweevoudig wereldkampioen Formule 1 de zaal op fraaie wijze toe. GPUpdate.net zet, als speciaal slot van een speciaal avontuur, de gehele speech van Alonso onder elkaar.



De speech van Alonso

"Ik vond dat ik even wat aantekeningen moest maken hiervoor, want zo'n speech zal ik misschien maar één of twee keer in mijn leven geven. Dus ik wil het wel goed doen! Het zijn ongelooflijke, intense weken geweest sinds we besloten om deel te nemen aan de Indy 500. Ik heb van iedere seconde genoten. Misschien alleen even niet toen mijn auto ermee ophield in de race. In ieder geval hoefde ik niet te twijfelen aan welke kant van de baan ik de auto moest parkeren, aangezien ik al drie weken lang alleen maar naar links stuur."



"Ik ben altijd van mening geweest dat een complete coureur zichzelf moet bewijzen in verschillende takken van autosport. Dat is één van de redenen dat ik hier gekomen ben. Ons doel was om twee werelden met elkaar te verbinden en ik geloof dat we daarin geslaagd zijn. Ondanks alle waarschuwingen van Tony Kanaan, kan ik gelukkig zeggen dat ik de maand ongeschonden doorgekomen ben. Dit was de eerste keer dat ik zo veel activiteiten buiten de baan gedaan heb, zo veel op de foto gegaan ben en zo veel handtekeningen gezet heb. We zijn, middenin de raceweek, zelfs naar een andere stad gevolgen! Dat is voor jullie misschien heel normaal, maar geloof me: dat is het niet! Eenmaal op het circuit wil je je focussen en concentreren, maar het is zo druk dat je nauwelijks je eigen auto kan vinden. En eenmaal in de auto heb je twee 'spotters' die telkens tegen je zeggen hoe je moet rijden, of je de buitenkant moet kiezen of de binnenkant. Het is een enorme eer dat ik deel heb mogen nemen aan deze iconische race en ik wil iedereen bedanken die dit mogelijk gemaakt heeft."



"Dank aan McLaren-Honda en Andretti, die me deze geweldige kans geboden hebben. Dank aan Michael (Andretti, red.) voor het warme welkom dat ik gekregen heb. Iedereen bij Andretti Autosport heeft me met open armen ontvangen en ik kan zeggen dat ik een nieuwe familie gevonden heb. Wat een team is dit. Dank ook aan Zak Brown en iedereen bij McLaren en Honda voor de geweldige energie die gestoken is in dit project. En natuurlijk aan mijn teamgenoten, die me geholpen hebben en tips gaven. Taku, gefeliciteerd met het winnen van de Indy 500. Maar de volgende keer wil ik je motor! Jij bent wel mijn favoriete Japanner in de IndyCar!"



"Dank ook aan alle coureurs. Ik ben blij dat ik hier, aan de andere kant van de oceaan, geweldige mensen heb ontmoet. Jullie zijn enorm getalenteerd, ik heb zo veel video's van jullie op YouTube bekeken voordat ik hierheen kwam en heb veel van jullie allemaal geleerd. Dat heeft me een betere coureur gemaakt. Daarnaast dank aan mijn briljante coach Gil de Ferran, 'obrigado' mijn vriend, aan Johnny Rutherford, mijn vriendin Linda, mijn fysio Fabrizio en mijn beste vriend Alberto. En Silvia, mijn persvoorlichter. Ze werkt al drie jaar met me bij McLaren en is de afgelopen weken bij me geweest, voor haar was dit ook intens. Voor een persvoorlichter moet dit een beetje zijn wat Disneyland voor kinderen is, dus ik ben blij dat ze ervan genoten heeft."



"Het is een geweldige ervaring geweest, die ik nooit zal vergeten. Ik kan niet wachten tot deze mooie oranje auto in mijn museum staat en wens, tot slot, Sebastien Bourdais een voorspoedig herstel. We hebben je gemist op het circuit, man. Ook het beste voor Scott Dixon, na je ongelooflijke vlucht in de race."



"Bedankt iedereen, bedankt Indianapolis. Bedankt IndyCar."