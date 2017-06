Vautier krijgt stoeltje bij Dale Coyne voor race in Texas

16:02 – Na een afwezigheid van bijna twee jaar keert Tristan Vautier terug in de IndyCar Series. De 27-jarige Fransman mag dit weekend op de Texas Motor Speedway instappen bij Dale Coyne Racing.



Vautier vervangt Sebastien Bourdais, die herstellende is van zijn zware crash tijdens de kwalificatie voor de Indy 500. In Indianapolis werd Bourdais vervolgens vervangen door James Davison, daarna mocht voormalig Formule 1-coureur Esteban Gutiérrez instappen. De bedoeling was dat hij het seizoen zou afmaken, maar omdat hij nog niet over een licentie voor ovals beschikt moest het team voor de race in Texas opnieuw op zoek naar een tijdelijke oplossing. Deze is gevonden in de persoon van Vautier, hij is in Texas de teamgenoot van Ed Jones.



In 2015 reed Vautier ook voor Dale Coyne, twee jaar daarvoor kwam hij een volledig seizoen uit voor Schmidt Peterson Hamilton HP Motorsports. Voor de Indy Lights-kampioen van 2012 wordt het zodoende zijn derde race in Texas en zijn ervaring op deze baan was voor teambaas Dale Coyne één van de redenen om voor de Fransman te kiezen. "Hij kan het team en Ed (Jones, red), die hier nog nooit gereden of getest heeft, helpen. Tristan heeft altijd goed werk voor ons verricht en ik verwacht dat het komend weekend niet anders zal zijn."



Het beste resultaat van Vautier in de IndyCar Series is een vierde plaats, behaald in Detroit in 2015. Datzelfde jaar werd hij zesde in Mid-Ohio. Sinds 2010 verdient de Fransman zijn brood in de Verenigde Staten.