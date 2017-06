Power zegeviert in Texas na krankzinnig spektakelstuk

5:48 – In navolging van Graham Rahal heeft ook Will Power zijn tweede seizoenszege in de IndyCar Series geboekt. De 36-jarige Australiër van Team Penske kwam na 248 waanzinnig spectaculaire ronden - waarin negenmaal geneutraliseerd moest worden en de wedstrijd een half uur werd stilgelegd - als winnaar naar voren op de Texas Motor Speedway. Simon Pagenaud deed goede zaken in de titelstrijd door derde te worden, achter de veelbesproken Tony Kanaan.



Wie dacht dat de Indianapolis 500 van twee weken geleden het toppunt van spanning en actie was, zat mis. De 29ste IndyCar-race op de Texas Motor Speedway was bizar te noemen. Het enige zekerheidje was zo ongeveer winnaar Power, die vanaf de negende startplaats rap naar voren reed om gedurende de hele wedstrijd zich vooraan te blijven tonen. Nadat Indy 500-winnaar Takuma Sato vijf ronden voor het einde van de 248 ronden tellende race zichzelf en Powers grootste concurrent Scott Dixon uitschakelde, was de weg vrij voor Power om onder geel te finishen.



Met zijn 42 jaar en decennialange ervaring in de IndyCars mag Kanaan met recht een veteraan genoemd worden, maar de Braziliaan maakte niet bepaald reclame voor zichzelf in Fort Worth. De Ganassi-rijder raakte betrokken bij meerdere incidenten, wat voor in totaal negen tegenstanders het einde van hun race betekende. In de beginfase raakte Alexander Rossi verstrikt in een Ganassi-sandwich met Dixon en Kanaan, vlak na het afronden van de eerste helft van de wedstrijd triggerde Kanaan 'the big one'.



James Hinchcliffe, Mikhail Aleshin, de buitengewoon sterk rijdende Tristan Vautier en diens Dale Coyne-teammaat Ed Jones, Ryan Hunter-Reay, Ed Carpenter, J.R. Hildebrand en Carlos Muñoz zagen door een gigantische kettingreactie allen de hoop op een mooi resultaat verdwijnen. Teameigenaar Dale Coyne kon zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken drukken en ging, tijdens de code rood, verhaal halen bij de nog in zijn wagen zittende Kanaan - die wonder boven wonder door had kunnen rijden.



Het werd het verhaal van de Rainguard Water Sealers 600: waar de IndyCar-coureurs over het algemeen de kat uit de boom kijken in lange ovalraces, vierde opportunisme ditmaal hoogtij vanaf de start. Polesitter Charlie Kimball kon niet lang meedelen in het spektakel: de Amerikaan moest na de eerste serie pitstops uitstappen vanwege een motorisch defect. Helio Castroneves vloog hard de SAFER-muur na een lekke band: de populaire Braziliaan bleef lang zitten, maar kon uiteindelijk op eigen kracht zijn Penske verlaten.



De wedstrijdleiding kreeg in de gaten dat het rubber aanzienlijk sneller sleet dan dat aangenomen werd op de nieuwe asfaltlaag in Texas. Zodoende werd er na de code rood besloten om na elke dertig ronden een 'competition caution' uit te brengen, waarin elke rijder verplicht een pitstop zou moeten maken. Dit zorgde voor extra verwarring in een wedstrijd die eigenlijk om de tien minuten wel weer op de kop werd gezet.



Acht (!) rijders bereikten de eindstreep, waarvan Hildebrand - wiens ECR-bolide opgelapt werd in de pitstraat, waardoor de Amerikaan met 33 ronden achterstand weer mee kon doen - een was. Graham Rahal wist zijn bolide knap uit de penarie te houden en werd vierde, voor Gabby Chaves. De Colombiaan deed Harding Racing, het team dat in Texas haar tweede IndyCar-wedstrijd reed, een bijzonder groot plezier door de race uit te rijden op een geweldige vijfde plek. Marco Andretti en Conor Daly waren de overige twee finishers.



In de slotfase was eigenlijk alleen Dixon opgewassen tegen Power: waar de Nieuw-Zeelander hoopte een slag te kunnen slaan in de stand om het kampioenschap, lopen Power, Pagenaud en Rahal nu toch behoorlijk op hem in. Ondanks de late uitvalbeurt is Dixon alsnog als negende geklasseerd en krijgt hij zodoende 22 punten (waar winnaar Power vijftig stuks in de wacht heeft gesleept). Pagenaud, Sato en Castroneves staan echter binnen schootsafstand van de viervoudig IndyCar-kampioen.



De IndyCar-coureurs krijgen na een loodzware maand eindelijk een beetje rust: na de races op het GP-circuit van Indianapolis, de trainingen voor de Indy 500 en de historische wedstrijd zelf, de doubleheader in Detroit en de krachtmeting in Texas een weekendje vrij. Niet iedereen zal daar overigens gebruik van maken: Dixon, Kanaan en Aleshin trekken bijvoorbeeld naar Frankrijk voor de 24 uur van Le Mans.



Het IndyCar-geweld vervolgt over twee weken, wanneer het treffen op Road America op de kalender staat.