Castroneves voert Penske-kwartet aan op Road America

24 juni 2017 – Voor de derde keer dit seizoen zal Helio Castroneves een IndyCar-race vanaf de eerste startplaats mogen aanvangen. De 42-jarige Braziliaanse veteraan snelde op het circuit Road America in de bossen van Wisconsin naar een 1.41.3007, waarmee hij zes honderdsten rapper in de rondte ging dan Penske-teammaat Will Power. Het was voor Penske sowieso een goede dag: het team van Roger Penske bezette met haar vier wagens de eerste vier posities.



Achter Castroneves en Power waren het namelijk Josef Newgarden en regerend kampioen Simon Pagenaud: Scott Dixon was de eerste niet-Penske op een vijfde plaats. Graham Rahal, de winnaar van beide races op The Raceway at Belle Isle Park, start vanaf een zesde plek: de vierde startrij wordt bezet door Max Chilton en Marco Andretti. James Hinchcliffe en Charlie Kimball besluiten de top tien.



Voor Alexander Rossi en Tony Kanaan zat er niet meer in dan respectievelijk een vijftiende en zestiende positie, Indy 500-winnaar Takuma Sato moet zelfs genoegen nemen met P20. Esteban Gutiérrez, die na de doubleheader in Detroit zijn derde IndyCar-race mag rijden op Road America, zal aanvangen vanaf plek zeventien.



De Kohler Grand Prix op Road America start zondagavond om 19.15 uur (Nederlandse tijd).