Podiumplaats voor Van Kalmthout in eerste ovalrace

20:37 – Na zijn twee zegetochten op het historische circuit van Road America heeft Rinus van Kalmthout ook in zijn allereerste ovalrace een prima resultaat neergezet. De 16-jarige, die uitkomt in de USF2000-klasse - dat in het voorprogramma van de IndyCar Series te bewonderen is - werd namelijk tweede op Iowa Speedway. De winst ging naar klassementsleider Oliver Askew.



Als derde mocht de in Amerika als Rinus VeeKay bekende Pabst-rijder starten, om na de eerste schermutselingen achter Askew en teammaat Calvin Ming op dezelfde plaats aan te sluiten. Waar Askew gelijk een gaatje naar de rest kon trekken, verloor Van Kalmthout stalmaat Ming nimmer uit het oog. Vlak voorbij het halverwegepunt van de zestig mijlen lange wedstrijd wist de Noord-Hollander zijn collega in te rekenen.



Askew bleek echter een stapje te ver: de Amerikaan, die vier jaar ouder is dan Van Kalmthout, scoorde zodoende alweer zijn zesde overwinning uit negen races. In de stand om het kampioenschap gaat Askew logischerwijs dan ook aan de leiding: hij beschikt over 248 punten. VeeKay heeft een totaal van 215 stuks en staat daarmee netjes tweede, derde man Kaylen Frederick (184 punten) kwam in Newton, Iowa niet verder dan de zesde plaats.



De talenten van de USF2000 hoeven niet lang stil te zitten: volgende week zaterdag staat de eerstvolgende wedstrijd op het programma. Plaats van handeling is de Exhibition Place in Toronto, Canada: de twee races die aldaar worden gehouden zijn de enige wedstrijden buiten de Verenigde Staten.