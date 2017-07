Castroneves breekt ban: eerste IndyCar-zege in drie jaar

2:05 – Met drie zeges in de Indy 500 is Helio Castroneves met recht een levende legende te noemen in de IndyCar-wereld, maar in de afgelopen drie jaren kwam de populaire Braziliaan niet verder dan een handjevol tweede en derde plaatsen. Tot nu: op de Iowa Speedway brak Castroneves de ban door éindelijk weer eens een wedstrijd winnend af te sluiten. De Penske-coureur rekende af met een sterke J.R. Hildebrand (ECR) en 'Iowa-koning' Ryan Hunter-Reay, die vanaf P15 opstoomde naar het laatste plekje op het podium.



Het was al even geleden: op 1 juni 2014 scoorde Castroneves zijn laatste overwinning in de IndyCar Series. Destijds zegevierde de Braziliaan in de straten van Detroit, op The Raceway at Belle Isle Park. Jarenlang moest hij genoegen nemen met een plaatsje in de schaduw van een andere rijder; tijdens de afgelopen Indy 500 kwam hij bijvoorbeeld ondanks een waanzinnige inhaalrace nét tekort voor een historische vierde overwinning.



In Newton, Iowa was het echter tijd voor Spider-Man om de hekken te beklimmen - Castroneves vierde de zege op zijn kenmerkende manier. De 42-jarige was in de afgelopen weken vaak onderwerp van gesprek: wat zijn de toekomstplannen van Castroneves en bovendien, wat wil teameigenaar Roger Penske? Na een driehonderd ronden durend gevecht op de Iowa Speedway onderstreepte de Braziliaan nogmaals nooit onderschat te mogen worden, zichtbaar opgewekt en emotioneel sprong Castroneves uit zijn wagen om de grootste bokaal te lucht in te hijsen.



De Iowa Corn 300 werd eenmaal kortstondig onderbroken door een rode vlag vanwege lichte regenval, viermaal was er een neutralisatie. Foyt-rijders Carlos Muñoz en Conor Daly waren verantwoordelijk voor twee van de vier gele vlaggen, zowel de Colombiaan als de Amerikaan werkte zijn blauw-wit-rode wagen op dezelfde manier de muur in. Na een wat rustigere openingsfase brak de wedstrijd los vlak na het halverwegepunt: Castroneves maakte zijn in de pitstraat opgelopen achterstand op Hildebrand goed op de baan, om zijn Amerikaanse concurrent uiteindelijk op een gedurfde manier te passeren.



Polesitter Will Power moest genoegen nemen met de vierde plaats, hij eindigde voor de sterk rijdende Graham Rahal. Josef Newgarden hield Penske-collega en regerend kampioen Simon Pagenaud af voor de zesde stek, kampioenschapsleider Scott Dixon werd achtste voor Ganassi-collega Tony Kanaan. De top tien werd gecompleteerd door James Hinchcliffe.



Dixon blijft de leider in het klassement: de Nieuw-Zeelander ziet zijn leiding echter gekortwiekt worden door de inhaalslag die Castroneves vanwege zijn overwinning heeft gemaakt. Het verschil tussen beide is nog slechts acht punten. Het IndyCar-circus vervolgt over een week: in de straten van het Canadese Toronto staat de twaalfde van zeventien races op het programma.