Tweede seizoenszege voor Newgarden in straten Toronto

16 juli 2017 – Voor de tweede maal dit seizoen heeft Josef Newgarden een IndyCar-race gewonnen. De 27-jarige Amerikaan van Team Penske vloog in de straten van Toronto naar de overwinning, nadat een neutralisatie zijn tot dan toe leidende teammaat Helio Castroneves een mooi resultaat door de neus boorde. Aangezien de Braziliaan nog niet binnen was geweest en onder anderen Newgarden wel, viel hij ver terug. Voor Newgarden was het na 2015 zijn tweede overwinning in de Canadese straten.



Na de leiding te hebben veroverd liet Newgarden zich deze niet meer ontfutselen: Alexander Rossi bleef tot in de slotfase op een paar seconden achterstand, maar de Indy 500-winnaar van 2016 wist zijn landgenoot niet meer te bedreigen. Thuisheld James Hinchcliffe bracht het Canadese publiek in extase door de laatste podiumplaats te scoren.



Hoe anders had het kunnen lopen voor Castroneves. De 42-jarige veteraan snelde vanaf startplaats drie naar de leiding door met een gewaagde move stalmaat en polesitter Simon Pagenaud te verschalken. Castroneves, Pagenaud en de als derde rondrijdende Graham Rahal wisten vervolgens een gaatje te slaan ten opzichte van de rest van het veld.



Een neutralisatie, die noodzakelijk was omdat Tony Kanaan bij het uitrijden van de pitstraat zich verremde waarop hij de muur inschoot, zorgde voor roet in het eten. Waar Castroneves, Pagenaud en Rahal nog niet waren gestopt, had de man die tot op dat moment op P4 reed – Newgarden – dat wel gedaan. De leiders vielen terug tot achterin het middenveld: Pagenaud wist zich nog terug te knokken tot P5, Castroneves en Rahal werden achtste en negende.



De strijd om het kampioenschap wordt bijzonder spannend: leider Scott Dixon werd slechts tiende, nadat de Nieuw-Zeelander in de eerste ronde betrokken was bij een incident waarvoor de gele vlag werd uitgebracht. Dixon kwam in aanraking met Will Power, voor wie de race daardoor zou eindigen. De blauwwitte Ganassi-wagen van Dixon kon opgelapt worden en dankzij de pacecar bleef de viervoudig IndyCar-kampioen zelfs in de 'lead lap'. Doordat Castroneves vijf punten meer heeft gepakt dan Dixon is het verschil tussen beiden nog drie puntjes. Pagenaud en Newgarden volgen op het vinkentouw.



Het IndyCar-seizoen vervolgt over twee weken: de heren rijders doen dan de Mid-Ohio Sports Car Course aan.