Dubbelslag Newgarden na dominant optreden op Mid-Ohio

23:32 – Door zijn derde IndyCar-zege van het seizoen te boeken heeft Josef Newgarden uitstekende zaken gedaan: de 26-jarige coureur van Team Penske neemt door zijn overwinning op de Mid-Ohio Sports Car Course de leiding in de stand om het kampioenschap over van Scott Dixon. Polesitter Will Power werd tweede, voor thuisrijder Graham Rahal en Simon Pagenaud.



Het IndyCar-kampioenschap van 2017 belooft eentje te worden waar over decennia nog over wordt gepraat. Met Dixon en Helio Castroneves als oudgedienden, Pagenaud als regerend kampioen en Newgarden als legende in de maak is er een grote variëteit aan karakters die kans maken op de titel. Niemand weet vooralsnog écht zijn stempel op het seizoen te zetten en het pendulum zwaait al maandenlang verschillende kanten op.



In Lexington, Ohio was het wederom de beurt aan Newgarden. De Amerikaanse toekomsthoop, die twee weken geleden ook al aan het feest mocht in Toronto, deelde op dominante wijze de lakens uit. Nadat Power in werd gerekend kon niemand meer tippen aan de coureur die in de afgelopen winter het team van Ed Carpenter verruilde voor de vermaarde stal van Roger Penske.



Toch mag Newgarden een piepklein bedankbriefje sturen aan Esteban Gutiérrez: de Mexicaan, die geen potten wist te breken in de Formule 1 en ook in zijn eerste IndyCar-races geen verpletterende indruk maakt, reed na de enige neutralisatie van de wedstrijd een tijdje voor het groepje uit dat Newgarden op de hielen zat. Zodoende kon de Amerikaan, die voor de krachtmeting op de Mid-Ohio Sports Car Course een wagen bestuurde die gehuld was in de kleuren die we normaliter gewend zijn van Penske-stalmaat Pagenaud, de benen nemen.



Het kampioenschap is zoals gezegd ongekend spannend: door zijn sterke overwinning en de bonuspunten die komen kijken bij het leiden van de meeste ronden staat Newgarden bovenaan met 452 punten, Castroneves volgt met 446. Dixon heeft één puntje minder dan de Braziliaanse veteraan, Pagenauds teller staat op 436 stuks.



De titelstrijd in de IndyCar Series vervolgt over drie weken, als de tweede vijfhonderdmijlsrace van het jaar wordt afgewerkt: de ABC Supply 500 op de triangelvormige oval van Pocono staat op het programma voor 20 augustus.