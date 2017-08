Weekendschema: hoe laat zijn welke races en kwalificaties?

17:11 – Zoetjesaan beginnen de motoren weer te ronken: ook al moeten we nog een week geduld hebben voor de Formule 1 weer in actie komt, staat bijvoorbeeld het Circuit Zandvoort dit weekend in het teken van racende actie. De talenten van het Europese Formule 3-kampioenschap mogen in het voorprogramma van de DTM hun kunsten vertonen: GPUpdate.net levert jullie zoals gebruikelijk het spoorboekje van dit weekend.



IndyCars: Pocono Raceway

Na drie weken stilte mogen de IndyCars weer hun opwachting maken, plaats van handeling is de triangelvormige oval van Pocono. De vijfde ovalrace van het jaar wordt op zondagavond afgewerkt, ditmaal ook nog op een voor Nederland orthodoxe tijd.



Zaterdag 19 augustus

19.00- 20.15 uur: kwalificatie



Zondag 20 augustus

20.40 uur: race



Europese Formule 3: Circuit Zandvoort

Lando Norris, Mick Schumacher, Maximilian Günther en alle overige talenten uit het Europese Formule 3-kampioenschap treden dit weekend aan in de Noord-Hollandse duinen: zoals gebruikelijk worden er drie wedstrijden afgewerkt, waarvan twee op de zondag.



Vrijdag 18 augustus

17.50- 18.10 uur: eerste kwalificatie



Zaterdag 19 augustus

10.45 uur: race één

16.15- 16.35 uur: tweede kwalificatie



Zondag 20 augustus

11.05 uur: race twee

16.55 uur: race drie



DTM: Circuit Zandvoort

Ook al is er veel aandacht voor de F3-jongens, het hoofdprogramma van het weekend in Zandvoort zijn de Duitse toerwagens van de DTM. De klasse werkt in de duinen haar zesde van negen raceweekends in 2017 af.



Zaterdag 19 augustus

11.40- 12.00 uur: eerste kwalificatie

14.48 uur: race één



Zondag 20 augustus

12.00- 12.20 uur: tweede kwalificatie

15.18 uur: race twee



Super Formula: Twin Ring Motegi

Naast Europa en Noord-Amerika wordt er ook in Azië geracet: na zes weken stilte mogen de Toyota's en de Honda's die actief zijn in de Super Formula eindelijk weer van zich laten horen. Red Bull-protégé en GPUpdate.net-columnist Pierre Gasly zal zijn uiterste best doen om een mooi resultaat uit het vuur te slepen.



Zaterdag 19 augustus

08.00- 08.55 uur: kwalificatie



Zondag 20 augustus

07.10 uur: race