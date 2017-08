Power en Penske grijpen onmogelijke zege op Pocono

20 augustus 2017 – Driekwart van de 200 ronden tellende race reed hij achteraan en na het wisselen van zijn achtervleugel leek Will Power veruit kansloos voor een mooi resultaat op de Pocono Raceway, maar na vijfhonderd mijlen was het de Australiër die pardoes als eerste over de meet kwam. Dankzij een uitgekiende, alternatieve strategie - die perfect aansloot op eerdere cautions - kon Power na een bloedstollende slotfase naar de overwinning snellen.



Scott Dixon was de topfavoriet, of anders Alexander Rossi wel. De Nieuw-Zeelander en de Amerikaan deelden, samen met teamgenoten Tony Kanaan (Dixon, Ganassi) en Ryan Hunter-Reay (Rossi, Andretti) de lakens in een groot gedeelte van de ABC Supply 500 uit. Echter, na een slimme tactische keuze van Penske, kwam Power pardoes met een relatief groot gat aan de leiding te liggen. Dixon moest het na een mindere slotfase stellen met een zesde plaats.



Menigeen stond met de mond wagenwijd open: Power reed driekwart van de race achteraan en op het moment dat de finish steeds dichterbij kwam, reed de zilveren bolide van de kampioen van 2014 ineens op kop. Cautions waren het toverwoord geweest: door op het, uiteindelijk, perfecte moment te stoppen kwam Power dusdanig off-sync dat hij iedereen in kon rekenen toen de reguliere pitstops werden gemaakt.



Cadeau kreeg Power het echter allerminst: ondanks dat teammaat Josef Newgarden achter hem reed, moest de 36-jarige alles uit de kast halen om zijn jongere collega op P2 te houden. De Amerikaan, die afgelopen winter de overstap maakte van Ed Carpenter Racing naar Penske, kon na een waanzinnige slotstint aansluiten bij Power. Het leverde een aantal spectaculaire moves op van zowel Power als Newgarden, maar het tweetal wist genoeg verstand op te brengen om elkaar niet van de baan te rijden en voor een dubbelzege te gaan.



Drie neutralisaties onderbraken de actie: twee daarvan werden veroorzaakt door crashes. Eerst joegen James Hinchcliffe en J.R. Hildebrand hun wagens na een touché de muur in, later smakte Hinchcliffes Schmidt Peterson-collega Sebastian Saavedra (die het zitje van Mikhail Aleshin in had mogen nemen) tegen de wegafzetting aan.



Kort achter Power en kampioenschapsleider Newgarden, die zijn voorsprong in het klassement aardig uit heeft weten te bouwen, kwam Alexander Rossi voor Simon Pagenaud als derde over de meet. Tony Kanaan hield teammaat Dixon achter zich voor P5, Helio Castroneves kwam voor Hunter-Reay als zevende over de meet. De top tien werd besloten door de in de openingsfase rappe Graham Rahal en Carlos Muñoz.



De volgende wedstrijd in het IndyCar-seizoen van 2017 is komende zaterdag: voor de eerste keer sinds 2003 wordt er gereden op Gateway: de Bommarito Automotive Group 500 presented by Valvoline staat op het programma.