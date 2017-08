Newgarden zet op Gateway volgende stap naar titel

6:06 – Een eerste titel in de IndyCar begint steeds nadrukkelijker te lonken voor Josef Newgarden. De Penske-coureur triomfeerde zaterdag (lokale tijd) onder kunstlicht op de oval van Gateway en verstevigde daarmee zijn koppositie in het klassement. Zijn naaste titelrivaal Scott Dixon eindigde als tweede, voor titelverdediger Simon Pagenaud, Hélio Castroneves en Conor Daly.



Met Will Power op poleposition gevolgd door zijn teamgenoten Newgarden, Castroneves en Pagenaud resulteerde de kwalificatie vrijdag (lokale tijd) in een Penske-sweep. Power kon slechts vijf ronden genieten van zijn eerste startplaats en deze werden ook nog eens achter de safety car afgewerkt. Door een spin van Tony Kanaan in de opwarmronden begon het treffen direct met een caution.



Nadat het veld was losgelaten werd de gele vlag meteen weer uitgehangen, ditmaal met Power als oorzaak. De IndyCar-kampioen van 2014 werd buitenom gepasseerd door Newgarden, waarbij hij zich liet verrassen door de verstoorde luchtstroom. Power spinde de muur aan de buitenkant van bocht 2 in en zag vervolgens Ed Carpenter over zijn cockpit vliegen. Laatstgenoemde had Indy 500-winnaar Takuma Sato van achteren aangetikt. Voor de drie rijders betekende de klap einde wedstrijd, maar ze kwamen met de schrik vrij. Met name voor Power had het erger kunnen aflopen.



Newgarden ging in het vervolg van de 248 ronden tellende wedstrijd op de korte oval in Madison, Illinois voor het grootste deel aan kop, maar hij kreeg de winst zeker niet cadeau. De 26-jarige Amerikaan moest twee keer afstand doen van de koppositie. De eerste maal was tijdens de pitstops gedurende de neutralisatie die nodig was na een crash van J. R. Hildebrand. De brandstofslang werkte niet volledig mee bij Newgarden, waarvan Castroneves profiteerde.



Bij het laatste bezoek van de IndyCar aan Gateway Motorsports Park, in 2003, ging Castroneves met de overwinning aan de haal. Het lukte de Braziliaan echter niet om ook bij de rentree van de klasse op de oval te zegevieren. In de volgende serie pitstops was Castroneves zelf het mikpunt van de pechduivel. De Chevrolet-motor in het achteronder van zijn Penske-auto sloeg af, wat de leiding teruggaf aan Newgarden.



Tijdens de laatste cyclus pitstops, gedurende een safety car-fase nadat Ryan Hunter-Reay de muur had geraakt, verloor Newgarden wederom de koppositie. Pagenaud, die vrijwel de hele wedstrijd in de top-vier te vinden was, werd als snelste van vier nieuwe banden en brandstof voorzien en veroverde op die manier de koppositie. De manier waarop Newgarden deze heroverde, was prachtig.



Met nog 31 ronden te gaan zette Newgarden zijn auto aan de binnenkant brutaal naast die van zijn teamgenoot. Het gat waar de Amerikaan in dook, was klein en Pagenaud en hij kwamen ook licht met elkaar in aanraking, maar het liep goed af. Newgarden stuurde vervolgens naar zijn vierde seizoenszege, Pagenaud moest ook Dixon nog voor zich dulden en werd derde. Achter Castroneves en Daly eindigde Alexander Rossi als zesde, voor Charlie Kimball, James Hinchcliffe en Carlos Muñoz. Sébastien Bourdais luisterde zijn comeback op met een tiende plaats. De Fransman maakte op Gateway zijn rentree nadat hij ruim drie maanden geleden bij een harde crash in de kwalificatie voor de Indy 500 zijn heup en bekken had gebroken.



Door de winst komt Newgarden op 547 punten. Dat zijn 31 punten meer dan nummer twee Dixon heeft verzameld. Castroneves en Pagenaud staan derde en vierde met respectievelijk 505 en 504 punten en doen ook nog volop mee in de titelrace. De volgende IndyCar-wedstrijd is op zondag 3 september op het circuit van Watkins Glen. De seizoensfinale volgt twee weken daarna op de Sonoma Raceway.