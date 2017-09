Veach naar Andretti Autosport, Pigot fulltime bij ECR

20:43 – Andretti Autosport heeft Zach Veach bevestigd als vierde coureur voor het IndyCar-seizoen 2018. De 22-jarige Amerikaan, die met de #26 Honda gaat racen, wordt teamgenoot van zijn landgenoten Ryan Hunter-Reay, Alexander Rossi en Marco Andretti.



Voor Veach wordt het zijn eerste fulltime seizoen in de IndyCar. In april van dit jaar maakte hij op Barber Motorsports Park bij Ed Carpenter Racing als vervanger van de geblesseerde JR Hildebrand zijn debuut in de hoogste openwielklasse van de Verenigde Staten, met een negentiende plaats als resultaat. Een maand later reed Veach namens AJ Foyt Racing de Indy 500, waar hij als 26ste over de finish kwam. In het verleden kwam Veach in de USF2000, Pro Mazda Championship en Indy Lights al uit voor Andretti Autosport.



Spencer Pigot

Ook Spencer Pigot mag zich opmaken voor zijn eerste voltijdse seizoen in de IndyCar. De 23-jarige Amerikaan heeft bij Ed Carpenter Racing een verbintenis getekend waarmee hij verzekerd is van deelname aan alle races in 2018. Pigot neemt het fulltime contract als bestuurder van de #21 Chevrolet over van Hildebrand. Teameigenaar Ed Carpenter doet ook volgend jaar in de #20 ECR de ovalraces, wie de wagen op de overige circuits mag besturen is nog niet duidelijk.Pigot debuteerde in 2016 bij Rahal Letterman Lanigan Racing in de IndyCar. In juni van dat jaar verhuisde hij naar ECR om te racen in de wedstrijden die op permanente en stratencircuits worden gehouden, terwijl Carpenter de ovals voor zijn rekening neemt. Ondanks laatstgenoemd feit kon Pigot dit jaar wel de Indy 500 rijden. Dat deed hij eenmalig voor Juncos Racing. Hij eindigde in de wereldberoemde krachtmeting op de Indianapolis Motor Speedway als achttiende.Eigenlijk zou Pigot dit seizoen als 'third entry' van ECR de Indy 500 rijden, maar vanwege een gebrek aan chassis' na de angstaanjagende crash van Josef Newgarden in Texas in 2016 ging dat niet door. Mocht ECR in 2018 wel het budget hebben voor een derde inschrijving voor de Indy 500, dan is Hildebrand eerste keus, benadrukt Carpenter.