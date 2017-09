Daly: "F1-teams zouden Newgarden moeten bellen"

11:23 – Formule 1-teams zouden interesse moeten tonen in de nieuwe IndyCar-titelhouder Josef Newgarden, zo stelt A.J. Foyt-coureur Conor Daly. De 26-jarige Newgarden kroonde zich afgelopen weekend op de Sonoma Raceway, in zijn eerste jaar bij Team Penske en in zijn zesde seizoen in de serie, tot kampioen in de hoogste openwielraceklasse van de Verenigde Staten.



Newgarden probeerde in het verleden al een racecarrière in Europa op te bouwen. In 2010 kwam de Amerikaan uit in de GP3, maar in die klasse pakte hij slechts acht punten en eindigde hij als achttiende in het klassement. In 2011 keerde Newgarden terug naar de VS, waar hij meteen kampioen in de Indy Lights werd. Daarmee dwong hij promotie naar de IndyCar af.



"Josef zou belletjes van F1-teams moeten krijgen, gezien het tempo dat hij na zijn gestage ontwikkeling heeft", zegt Daly, die voor zijn IndyCar-loopbaan actief was in de GP3 (2011-2012) en GP2 (2013-2014), tegen RACER. "Er is geen reden waarom ze geen aandacht aan hem zouden moeten geven. Deze jongen heeft in zijn eerste seizoen bij Roger Penske de titel gepakt. Misschien krijgt hij al belletjes van F1-teams."



"Het is moeilijk te accepteren dat een talent als Josef, talent dat we al jaren zien, uit het Red Bull-'systeem' zou zijn getrapt als hij naar de Formule 1 zou zijn gegaan. Hun gedachte zou zijn geweest: 23ste als rookie, veertiende in zijn tweede jaar, laten we hem wegsturen. Je krijgt geen tijd om te groeien, wat hij nu wel doet in de IndyCar", vervolgt Daly. Newgarden eindigde in zijn eerste twee jaar in de IndyCar respectievelijk als 23ste en veertiende in het klassement.



"Zijn progressie is hetgeen zo indrukwekkend aan Josef is. Coureurs zijn altijd lerende. Hij zit pas in zijn eerste jaar bij Penske en kijk wat hij nu al heeft bereikt", vervolgt Daly. "Als hij niet wordt opgepikt door een F1-team, dan wordt het heel moeilijk om hem hier te verslaan."



Newgarden rijdt ook in 2018 voor Penske, samen met Will Power en Simon Pagenaud.