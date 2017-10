Castroneves van IndyCar naar IMSA, blijft bij Penske

17:03 – Hélio Castroneves staat volgend jaar niet op de IndyCar-grid. De 42-jarige Braziliaan blijft wel verbonden aan Team Penske, maar gaat voor de roemruchte formatie racen in het IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Daarin maakt Penske in 2018 als deelnemer aan de Prototype-klasse haar rentree in de sportscars.



Castroneves racete sinds 2000 onafgebroken voor Penske in de IndyCar, of haar voorloper CART. Hij bezorgde het team dertig overwinningen, met zijn triomfen in de Indy 500 in 2001, 2002 en 2009 als hoogtepunt. Het is nog niet duidelijk met wie Castroneves de Acura ARX-05 zal delen. Juan Pablo Montoya en Dane Cameron gaan de andere Penske-inschrijving voor het IMSA besturen.



"Ik ben trots op alles dat we samen hebben bereikt in de IndyCar. Nu focus ik mij op het helpen van de ontwikkeling van de ARX-05, waarmee we gaan proberen de 24 uur van Daytona en het IMSA-kampioenschap van 2018 te winnen", aldus Castroneves op de website van Penske.



Het is de bedoeling dat Castroneves volgend jaar nog wel de Indy 500 rijdt. "Die race voor de vierde keer winnen is iets dat ik heel graag wil bereiken", besluit Castroneves. Met een vierde zege op de Indianapolis Motor Speedway zou de Zuid-Amerikaan op gelijke hoogte komen met recordhouders A. J. Foyt, Al Unser en Rick Mears.



Penske moet haar line-up voor komend IndyCar-seizoen nog bevestigen, maar het is de verwachting dat regerend kampioen Josef Newgarden, uitgetreden kampioen Simon Pagenaud en 2014-kampioen Will Power blijven.