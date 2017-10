Kanaan naar A.J. Foyt: "Twee legendes bij elkaar"

18:59 – Na vier jaar voor Chip Ganassi Racing te zijn uitgekomen, stapt Tony Kanaan over naar de formatie van racelegende A.J. Foyt. De 42-jarige Braziliaan is donderdag bevestigd als bestuurder van de #14 Chevrolet. Beide partijen hebben overeenstemming bereikt over een meerjarige verbintenis.



"Twee legendes bij elkaar", reageert Kanaan op de IndyCar-website op zijn overstap naar het team van A.J. Foyt. Laatstgenoemde kroonde zich tijdens zijn actieve racecarrière vier keer tot winnaar van de Indy 500, waarmee hij samen met Al Unser en Rick Mears qua zeges op de Indianapolis Motor Speedway recordhouder is. Ook de lijst van aantal overwinningen en titels in de hoogste openwielraceklasse van de Verenigde Staten topt Foyt, met respectievelijk 67 en zeven stuks.



Kanaan kwam zeventien keer als eerste over de streep in een IndyCar-wedstrijd, met zijn triomf in de Indy 500 van 2013 als hoogtepunt. De Zuid-Amerikaanse routinier heeft zijn twintigste jaar in de raceklasse er net opzitten. Deze besloot hij op een tiende plaats in het klassement. In 2004 kroonde Kanaan zich namens Andretti tot kampioen. "Al voordat ik overwoog om voor hem te gaan rijden, zei hij (Foyt, red.) al leuke dingen over me", vervolgt Kanaan. "Bijvoorbeeld dat ik goed zou zijn in het verdere verleden en dat ik hem aan zichzelf doe herinneren. Als zo iemand dat zegt, dan betekent dat heel veel."



"De jongens die we hebben gehad waren goed, begrijp me niet verkeerd. Maar ze zijn gewoon niet van dezelfde kwaliteit als Tony Kanaan", vult Foyt aan. "Toen we de kans hadden om hem vast te leggen, hebben we toegeslagen. We wilden hem ontzettend graag. Ik denk dat dit A.J. Foyt Racing vooruit zal helpen." Dat Kanaan zou vertrekken bij Ganasssi lag al in de lijn der verwachting, nadat bekend werd dat deze renstal volgend jaar nog maar met twee in plaats van vier coureurs gaat racen.



Foyt kwam afgelopen seizoen uit met Conor Daly (#4) en Carlos Muñoz (#14). Het is nog niet bekend wie volgend jaar de teamgenoot van Kanaan wordt in de #4 Chevrolet.