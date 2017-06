Weekendschema: hoe laat zijn welke races en kwalificaties?

16 juni 2017 – Na een heerlijk weekendje, waarin vrijwel iedere klasse de baan opkwam, is het dit weekend minder rumoerig op de mondiale circuits. Echter, met de historische 24 uren van Le Mans staat er een heuse autosportklassieker op het programma. GPUpdate.net brengt jullie het schema voor dit weekend.



Le Mans: Circuit de la Sarthe

Europese F3: Hungaroring

DTM: Hungaroring

Het overzicht bevat louter de Nederlandse tijden en de raceklassen die op GPUpdate.net te volgen zijn.



Het is een moment dat menig autosportliefhebber tot in de lengte van dagen bij zal blijven: de stotterende Toyota, die vijf minuten voor de finish tot stilstand kwam en zodoende de race vanuit leidende positie verloor. Het Japanse merk is gebrand op revanche na het drama dat vorig jaar plaatsvond: Porsche is daar om er drie op een rij van te maken.Zaterdag 17 juni15.00 uur: start 24 uur van Le MansZondag 18 juni15.00 uur: finish 24 uur van Le MansZe hebben even geduld moeten hebben, maar de jonge honden van het Europese Formule 3-kampioenschap mogen komend weekend weer aan de bak. Na een hiaat van vier weken wordt de Hungaroring aangedaan, waar het dit weekend weleens bloedheet kan gaan worden.Vrijdag 16 juni18.00- 18.20 uur: eerste kwalificatieZaterdag 17 juni10.40- 11.15 uur: race één16.15- 16.35 uur: tweede en derde kwalificatieZondag 18 juni11.05- 11.40 uur: race twee17.00- 17.35 uur: race drieOok het DTM-circus strijkt neer op de Hungaroring: de derde ronde van het kampioenschap van 2017 staat op het programma.Zaterdag 17 juni11.40- 12.00 uur: eerste kwalificatie14.48- 15.43 uur: race éénZondag 18 juni12.00- 12.20 uur: tweede kwalificatie15.18- 16.13 uur: race twee