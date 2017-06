Toyota verovert pole dankzij imponerende Kobayashi

16 juni 2017 – Met een groots vertoon van macht heeft Toyota de poleposition voor de 24 uur van Le Mans voor zich opgeëist. Kamui Kobayashi imponeerde donderdag in de kwalificatie door een rondje over het ruim 13,5 kilometerlange Circuit de la Sarthe af te werken in 3.14.791, waarmee hij voor een nieuw ronderecord zorgde.



In zijn Toyota TS050 Hybrid met startnummer zeven, die hij dit weekend deelt met Mike Conway en Stéphane Sarrazin, verbeterde Kobayashi het oude record van Neel Jani uit 2015 met ruim twee seconden. De Zwitserse Porsche-coureur veroverde in 2015 de eerste startplaats voor de 24 uursrace met een tijd van 3.16.887. Kobayashi reed zijn toptijd in de tweede van in totaal drie kwalificatiesessies. In het laatste deel, laat op de donderdagavond, slaagde de concurrentie er niet in nog harder te gaan dan de voormalig coureur van onder meer Sauber en Caterham.



De #8 van Sébastien Buemi, Anthony Davidson en Kazuki Nakajima maakte er een volledig eerste startrij van voor Toyota. Met een 3.17.128 gaf het drietal ruim 2,3 seconde toe op de #7. Het Japanse concern heeft een prachtige uitgangspositie om voor het eerst in de geschiedenis de 24 uur van Le Mans te winnen. Vorig jaar was het daar al heel dicht bij, maar met nog minder dan 3,5 minuut te gaan viel de auto van Buemi, Davidson en Nakajima stil in leidende positie.



Door het drama bij Toyota ging de winst in 2016 naar de #2 Porsche van Marc Lieb, Romain Dumas en Jani. De titelverdedigende constructeur, met achttien stuks de recordhouder wat betreft zeges in de 24 uur van Le Mans, moet voor deze editie genoegen nemen met de derde en vierde startplaats. De #1 Porsche 919 Hybrid (Jani, Nick Tandy en André Lotterer) gaf een kleine 2,5 seconde toe op de snelste Toyota. De #2 (Brendon Hartley, Timo Bernhard en Earl Bamber) bleef steken op een kleine 3,3 seconde van de polesitter. De derde inschrijving van Toyota, de #9 van José María López, Yuji Kunimoto en Nicolas Lapierre, werd vijfde op 3,8 seconde.



Met een 3.25.352, waarmee het record van Jos Verstappen in de klasse werd verbeterd, stuurde voormalig Williams-tester Alex Lynn de #26 Oreca 07 van G-Drive Racing, die verder tot de beschikking staat van Roman Rusinov en Pierre Thiriet, naar de snelste tijd in de LMP2. Ho-Pin Tung, Rik Breukers en Jeroen Bleekemolen werden met hun teamgenoten respectievelijk derde, 22ste en 24ste in de LMP2. In dezelfde klasse eindigden Jan Lammers, Frits van Eerd en Rubens Barrichello met de Dallara P217 van Racing Team Nederland op positie zeventien.



In de LMGTE Pro ging de pole naar de #97 van Aston Martin Racing, bestuurd door Darren Turner, Jonathan Adam en Daniel Serra. Zij topten de tijdenlijst in hun klasse met een 3.50.837. Een 3.52.843 bezorgde de #50 van Larbre Compétition (Romain Brandela, Christian Philippon en Fernando Rees) de snelste tijd in de LMGTE Am.