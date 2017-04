Formule 1 Grand Prix van China 2017 - Eerste vrije training

04:54 De eerste rondetijden druppelen binnen, voorlopig is Lance Stroll de snelste in 1.54.508.

04:52 Ook Grosjean is even achterstevoren gegaan in zijn Haas, eveneens op intermediates.

04:51 Er is nog maar 38 minuten te gaan in deze sessie.

04:51 Bijna iedereen is buiten, ook Max Verstappen is begonnen aan zijn eerste rondje van dit weekend.

04:50 De Ferrari's zijn wel op 'full wets' naar buiten.

04:50 Opmerkelijk moment, de auto brak gewoon uit halverwege de bocht.

04:49 Maar Magnussen spint meteen op zijn intermediates!

04:48 Inmiddels is de baan wat opgedroogd en dus worden de intermediates onder de auto gezet.

04:48 Na een kleine drie kwartier wachten rollen de auto's weer richting pitsuitgang, de code rood is opgeheven!

04:46 Bekijk hier de foto's van de sessie tot dusver: http://www.gpupdate.net/nl/f1-fotos/14720/formule-1-grand-prix-van-china-2017-vrijdag/

04:43 Ah, we gaan weer rijden! Om 4.47 uur, Nederlandse tijd, gaan de lichten op groen.

04:40 Felipe Massa blijft desondanks vrolijk:

04:38 Behalve dat een half uur geleden gesteld werd dat het 'minimaal 30 minuten' zou duren.

04:38 Er is nog geen indicatie gegeven over een mogelijke hervatting van de sessie.

04:32 Voordat er een code rood kwam hadden alleen Magnussen, Grosjean, Massa, Stroll, Kvyat, Vandoorne, Alonso, Palmer, Sainz en Hülkenberg een installatierondje afgewerkt.

04:29 De tijd tikt overigens gewoon door, dus momenteel is nog maar een uur te gaan in deze sessie. En de kans is groot dat de code rood voorlopig nog wel even blijft voortduren.

04:28 Zo ziet wachten eruit:

04:27 Voor wie net pas wakker wordt: voorlopig heb je niets gemist. Door dichte mist kan de traumahelikopter het ziekenhuis niet bereiken en om die reden is de sessie stilgelegd. Dit gebeurde enkele minuten nadat de lichten op groen gesprongen waren.

04:21 Voorlopig kunnen we niets anders doen dan afwachten. Check in de tussentijd ons exclusieve interview met Carlos Sainz, dat we eerder deze week publiceerden: http://www.gpupdate.net/nl/f1-nieuws/351270/interview-de-strijd-van-sainz-heb-altijd-moeten-vechten/

04:15 McLaren is voor deze race trouwens met een nieuwe variant van de T-wing gekomen. De T is een soort O geworden:

04:13 En omdat er altijd een traumahelikopter paraat moet zijn, mag er niet gereden worden zo lang het ziekenhuis niet bereikt kan worden. Veiligheid boven alles.

04:12 Het probleem is niet dat de helikoper niet kan opstijgen, maar dat deze niet kan landen bij het ziekenhuis van Shanghai. Dit vanwege de dichte mist daar.

04:11 Slecht nieuws: volgens de FIA kan het zeker dertig minuten duren voordat er weer gereden mag worden.

04:09 De eerste foto van de dag is inmiddels binnen:

04:08 Tien coureurs hadden tot dusver één installatierondje gereden.

04:07 Maar gezien het huidige weerbeeld valt te betwijfelen of de helikopter op korte termijn wél de lucht in kan. We wachten af.

04:06 Opmerkelijk dat de sessie desondanks wel gestart was.

04:05 De medische helikopter kan door het slechte weer niet opstijgen en dus mag er niet gereden worden.

04:05 Code rood! Het regent te hard blijkbaar, de sessie is stilgelegd.

04:03 Voor de nieuwe kijkers: de sessie duurt anderhalf uur, dus tot 5.30 uur Nederlandse tijd. Om 8.00 uur start vervolgens de tweede vrije training, deze duurt tot 9.30 uur.

04:01 Voorlopig is het veel te nat voor intermediates, de 'full wets' zitten onder de auto.

04:01 Ook teamgenoot Romain Grosjean is meteen naar buiten.

04:00 En evenals in Melbourne opent een Haas het bal; ditmaal is het Kevin Magnussen die de eerste meters maakt.

04:00 Het is 10.00 uur in Shanghai, de eerste vrije training is begonnen. De kletsnatte baan is vrijgegeven!

03:55 Naast nat is het trouwens ook fris, zo'n dertien graden Celcius.

03:53 Voor de volledigheid: géén 'vrijdagrijders' in deze eerste vrije training, alle teams zetten de vaste racecoureurs in de auto. En bij Sauber zien we dus Antonio Giovinazzi, hij vervangt de niet-fitte Pascal Wehrlein.

03:48 De verwachting is dat het voor de tweede vrije training, later vandaag, wel droog is.

03:46 De sessie begint over ruim tien minuten, om 4.00 uur Nederlandse tijd. Het is dan 10.00 uur in China.

03:43 Het regende donderdag ook al, ook voor de race wordt neerslag voorspeld. Om die reden is de kans groot dat de meeste coureurs in deze eerste training wat kilometers willen maken op de natte baan. Zeker omdat de helft van het veld nog geen meter gereden heeft met de nieuwe regenbanden en intermediates van Pirelli.

03:39 Een nat Shanghai International Circuit, om precies te zijn. De weergoden helpen voorlopig niet mee, het asfalt is kletsnat.