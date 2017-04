Formule 1 Grand Prix van China 2017 - Derde vrije training

06:39 Er zijn al volop foto's van deze sessie. Bekijk ze in onze galerij: http://www.gpupdate.net/nl/f1-fotos/14725/formule-1-grand-prix-van-china-2017-zaterdag/

06:39

06:39 Massa staat in de Williams voorlopig tussen de Ferrari's en Red Bulls in.

06:37 Veel teams kiezen ervoor om hun coureurs nu kwalificatiesimulaties te laten rijden. Ricciardo duikt op supersofts 4 tienden onder de tijd van Verstappen op softs.

06:36 Verstappen gaat naar P4, op softs. Hij komt voorlopig 2,1 seconde tekort.

06:34 Hij is drie seconden langzamer dan Vettel in de Ferrari.

06:33 Alonso gaat op softs naar de vierde tijd in de McLaren.

06:31 Beide Ferrari's reden deze tijd, evenals Ricciardo, op supersofts.

06:31 Vettel gaat nog eens ruim een seconde sneller: 1.33.336. Het baanrecord komt in zicht!

06:30 De Fin is 1,1 seconde sneller dan Ricciardo in de Red Bull.

06:30 De poletijd van vorig jaar is er nu dus al ruimschoots aan.

06:30 Zo! Kimi Räikkönen laat zien dat Ferrari er weer goed bij zit: 1.34.519, een indrukwekkende tijd.

06:26 Teams willen vooral zo veel mogelijk kilometers maken en dat lukt voorlopig aardig, vrijwel iedere coureur is al minimaal tien keer rond geweest.

06:26 Ook Hamilton lijkt veel benzine aan boord te hebben, hij komt niet verder dan rondjes in de 1.39. Het is, zoals gezegd, qua rondetijden een beetje appels met peren vergelijken in deze sessie.

06:22 Ferrari richt zich voorlopig niet op snelle rondetijden.

06:22 Ook Marcus Ericsson is gespind, in bocht twee. De Zweed kon zijn weg vervolgen.

06:21 De tijden zijn deze sessie heel lastig met elkaar te vergelijken, omdat de verschillende auto's andere programma's zullen afwerken. De één met veel benzine, de ander met weinig.

06:21 Verstappen schuift op naar P7, hij klokt 1.39.001.

06:18 Palmer is even achterstevoren gegaan in de Renault. Maar in tegenstelling tot teamgenoot Hülkenberg vrijdag, die in het grind belandde, kan de Brit verder.

06:15 Ricciardo gaat hard in de Red Bull: met 1.35.647 benadert hij nu al de 'poletijd' van vorig seizoen.

06:14 De één rijdt dan met supersofts, de ander met softs. Dit zien we onder meer bij Mercedes, Ferrari en Red Bull. Verstappen heeft een relatief lange stint, van 7 rondjes, op supersofts afgewerkt.

06:13 We zien dat veel teams ervoor kiezen om de twee coureurs met een ander bandencompound te laten rijden. Dit om maar zo veel mogelijk data te kunnen verzamelen.

06:12

06:11 Verstappen heeft voorlopig de elfde tijd achter zijn naam, 1.39.634.

06:10 Het is een drukte van belang op de baan, zoals verwacht.

06:08 Het onderdeel is afgebroken, tijdens het rijden. Een gevaarlijke situatie.

06:08 Oei, problemen bij de Mercedes van Bottas: de T-wing valt van de auto af!

06:07 De verwachting is dat die tijd royaal verbeterd gaat worden.

06:07 Vorig jaar was de poletijd 1.35.402, van Nico Rosberg. http://www.gpupdate.net/nl/f1-nieuws/351347/overzicht-feiten-en-cijfers-van-de-grand-prix-van-china/

06:06 Maar de tijden zullen snel zakken gedurende de sessie.

06:06 Ricciardo is nu de snelste man, hij rijdt 1.37.411 op de softs.

06:04 De eerste rondetijden worden inmiddels neergezet. Voorlopig staat Nico Hülkenberg bovenaan met een 1.39.343.

06:02 Alleen Pérez wacht nog even, alle andere coureurs rijden meteen de baan op.

06:02 Ook Max Verstappen is meteen naar buiten.

06:00 Het is droog en lekker warm, zo'n 21 graden Celcius.

06:00 Jolyon Palmer stond vooraan en draait als eerste de baan op.

06:00 Een stoet auto's meldde zich al voor de officiële start van de sessie aan het eind van de pitsstraat.

05:59 Het is zover: eindelijk weer actie in Shanghai! De derde, of praktisch eerste, vrije training is begonnen!

05:59 Vrijwel alle coureurs zitten al klaar in de auto. Klaar om naar buiten te gaan als het licht op groen springt.

05:47 Later vandaag, vanaf 9.00 uur, is de kwalificatie. De race start zondag om 8.00 uur, al zijn de weersverwachtingen voor zondag slecht. Het wordt dus even afwachten hoe dat gaat. Maar voorlopig, vandaag, kunnen we in ieder geval rijden.

05:46 We gaan dus actie op de baan krijgen, veel actie vermoedelijk. Iedereen zal het uurtje vrije training maximaal willen benutten.

05:41 Het goede nieuws is: het weer is vandaag een stuk beter dan gisteren. Problemen met de mist zijn er ditmaal niet.

05:40 In de eerste sessies kon nauwelijks gereden worden en dus wordt de derde training, die over een minuut of 20 begint, van groot belang.