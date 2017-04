Formule 1 Grand Prix van Rusland 2017 - Race

35/52 Bottas is logischerwijs voorbij gegaan aan Vettel. De Duitser komt als tweede weer de baan op. Vier seconden achter Bottas.

33/52 Vettel is binnen.

33/52 Ah, nu krijgt hij weer de opdracht om buiten te blijven.

33/52 Vettel krijgt door dat hij van banden moet gaan wisselen.

33/52 Vettel loopt nu weer iets uit op Bottas.

32/52 Raikkonen rijdt op supersofts de snelste rondetijd: 1.37.732. Negen seconden achter Bottas.

31/52 "De pace ziet er nog keurig uit. We gaan nog niet naar binnen", aldus de engineer van Vettel.

30/52 Alleen Vettel rijdt nog op zijn 'oude' banden.

30/52 De Brit gaat logischerwijs ook naar de supersofts.

30/52 Hamilton meldt zich ook bij zijn team.

30/52 Verstappen rijdt ook op nieuwe supersofts en blijft vijfde. Dus geen positiewisseling voor de Nederlander, al zit Hülkenberg hem op de huid.

30/52 De Fin komt als vierde de baan op.

30/52 Raikkonen is ook in de pits en is naar supersofts gewisseld.

30/52 Verstappen is binnen.

29/52 "De achterbanden gaan eraan", roept Raikkonen.

29/52 Bottas noteert de snelste eerste sectortijd en loopt in op Vettel.

28/52 Feitje: dit is de eerste keer in Sochi dat er geen Mercedes aan kop rijdt.

27/52 21 seconden ligt Bottas achter Vettel. De Duitser moet dus trappen.

27/52 De Fin wisselt naar supersofts en komt als vierde de baan op. Vettel gaat nu aan de leiding.

27/52 Bottas is binnen.

27/52 Verstappen rijdt in niemandsland: 22 seconden achter Hamilton, zestien seconden voorsprong op Massa.

26/52 Zo zie je maar dat je echt snel tijd verliest met achterblijvers.

26/52 2,5 seconden ligt Vettel nu achter Bottas.

26/52 Een stop duurt ongeveer 29 seconden en dus zal de Fin als vierde de baan opkomen, mocht hij nu van banden wisselen.

26/52 Bottas klaagt over het feit dat hij tijd verliest met de achterblijvers.

25/52 Vettel loopt lekker in op Bottas. Het gat is nu 3,4 seconden... dat was een seconde meer.

24/52 Hamilton vraagt zich af of er iemand van de voorkant al is gestopt: "Nee, alles gebeurt achter ons!"

23/52 Intussen beginnen de temperaturen bij Hamilton te dalen.

23/52 Vettel is vijf tienden sneller dan Bottas in de laatste ronde. Het gat blijft echter 4,5 seconden.

23/52 Het is wachten op het moment dat de top naar binnenkomt.

23/52 Magnussen heeft overigens zijn tijdstraf van vijf seconden ingelost.

22/52 Kvyat en Magnussen volgen het voorbeeld en gaan ook verder op supersofts.

22/52 Ook de Braziliaan heeft dus zijn verplichte pitstop gemaakt.

22/52 Massa is naar supersofts gewisseld.

21/52 Wehrlein is de eerste die naar nieuwe banden wisselt. De Sauber-coureur gaat verder op ultrasofts. Hij kiest dus voor een tweestopper.

21/52 Verstappen klaagt ook over zijn linkervoorband: "Hij begint blaren te krijgen."

19/52 Hamilton vraagt of zijn auto nog naar behoren werkt: "Ja, Lewis. Hij werkt zoals het hoort", is het antwoord.

19/52 Bottas neemt nu de snelste rondetijd weer over: 1.38.350.

19/52 Wie gaat de eerste stop van de dag maken?

19/52 Vettel klaagt over 'blisters' op zijn linkervoorband.

18/52 Hamilton neemt het stokje van zijn teamgenoot over: 18.398 en hij zit iets minder dan drie seconden achter Raikkonen.

18/52 De Fin krijgt daarvoor een compliment van zijn engineer.

18/52 Bottas antwoordt, een 1.38.404 brengt hem weer de rapste rondetijd.

17/52 Intussen voert Vettel het tempo op. De Duitser noteert de snelste rondetijd en is twee tienden ingelopen op Bottas. Het gat is overigens nog steeds 4,4 seconden.

16/52 Hamilton voelt zich niet lekker: "Houd me op de hoogte graag!"

15/52 Opnieuw krijgt Hamilton te horen dat de boel te warm wordt: "Waarom gebeurt dat? Ik lig dan feitelijk uit de race" zegt de Brit.

14/52 Het gat van Verstappen naar Hamilton is opgelopen naar tien seconden.

14/52 De top tien van momenteel: BOT, VET, RAI, HAM, VER, MAS, PER, OCO, HUL & MAG.

13/52 De temperaturen in de auto van Hamilton beginnen te stijgen: "We zitten tegen de grens aan."

11/52 "We kunnen er weinig aan doen. De pace om punten te pakken is er", krijgt Magnussen door.

10/52 Magnussen is het niet eens met zijn straf: "Dit klopt niet. Praat met Charlie!"

9/52 Vettel vraagt waar hij dan ook het meeste verliest: "In sector één", krijgt hij door.

9/52 Bottas is de snelste op de baan en loopt logischerwijs weg van Vettel. 3,2 seconden telt dat gat nu.

8/52 Hamilton moet meer lucht in de radiatoren brengen. Hij klaagt over berichten die hij doorkrijgt.

8/52 Bij Verstappen is het natuurlijk uit voorzorg, aangezien Ricciardo met problemen in de achterremmen is uitgevallen.

8/52 Magnussen heeft een tijdstraf van vijf seconden ontvangen, omdat hij buiten de baan kwam in de tweede bocht. Datzelfde geldt voor Vandoorne.

8/52 "Kun je je rembalans iets meer naar voren brengen", aldus een instructie aan het adres van Verstappen.

7/52 Massa heeft inmiddels een achterstand van twee seconden op Verstappen.

7/52 Hülkenberg drukte Stroll eerder in deze race in een spin, maar daar worden verder geen straffen voor uitgedeeld.

7/52 Goed, genoeg gebeurd in de afgelopen vijftien minuten: Alonso is voor de start met motorproblemen uitgevallen, Bottas schoot naar de leiding net na de start. Grosjean en Palmer zijn uitgevallen nadat het duo tegen elkaar aan knalde en Ricciardo is met remproblemen de pitbox definitief ingereden.

6/52 Hij gaat achteruit de pitbox in: "We gaan kijken, maar we denken dat het klaar is. Zet de auto maar uit."

6/52 Met een brandblusser wordt de boel gekoeld.

6/52 Er wordt gekeken naar zijn achterrem.

6/52 Ricciardo is inmiddels binnen.

6/52 Bottas heeft twee seconden op Vettel, gevolgd door Raikkonen met wederom een gat van twee seconden.

6/52 Terwijl DRS wordt toegestaan, loopt het gat tussen Hamilton en Verstappen op: 3,3 seconden.

6/52 "Kom rustig binnen. We hebben een probleem met de achterremmen", aldus de engineer van Ricciardo.

6/52 De Australiër laat iedereen voorbij en gaat uitvaller nummer vier zijn in deze race.

4/52 Bij Ricciardo rookt het: "Volgens mij staat mijn rechter achterrem in de brand."

4/52 Massa zit daar met iets minder dan een seconde achter.

4/52 Verstappen zit 1,2 seconden achter Hamilton op P5.

4/52 Al zit Hamilton op de huid van Raikkonen.

4/52 Bottas heeft meteen een gat getrokken ten opzichte van Vettel en de rest daarachter.

4/52 De safety car is inmiddels weer naar binnen en we zijn weer los!

3/52 Safety car in this lap!

3/52 Drie uitvallers telt deze Grand Prix al.

3/52 De safety car blijft voor de auto's aan rijden.

1/52 Overigens ging Stroll nog even in de rondte en komt achteraan de rij terecht. "Ik werd op de kerb gedrukt", meldt de Canadees.

2/52 Overigens wordt het incident onderzocht door de wedstrijdleiding.

1/52 De Fransman is 'not amused' zo te horen.

1/52 Grosjean: "Oké, dus Palmer stuurt gewoon tegen mij aan."

1/52 Dat is wat we zien in de herhaling.

1/52 Grosjean tikt Palmer in een spin, waarna de Brit tegen de Haas-coureur aanrijdt.

1/52 De top tien op dit moment: BOT, VET, RAI, HAM, VES, MAS, RIC, PER, OCO, HUL

1/52 Grosjean en Palmer zijn met elkaar in aanraking gekomen. Beide heren liggen eruit.

1/52 Verstappen is naar de vijfde plek geklommen. Terwijl de safety car naar buiten komt.

1/52 Wat is daar gebeurd...

1/52 Geel in de eerste bocht.

1/52 Bottas neemt de leiding over van de Duitser.

1/52 Vettel heeft een topstart, terwijl Raikkonen slecht wegkomt.

1/52 De rode lichten zijn uit en de Grand Prix van Rusland is onderweg!

0/52 Alonso loopt intussen in de pits. De Spanjaard zal ontzettend balen en kwaad zijn.

0/52 Vettel komt weer aan op de grid.

1/53 Dat betekent dat de race een ronde korter is, aangezien deze extra opwarmronde meetelt.

1/53 Er wordt een extra formatieronde ingezet.

0/53 De problemen zijn dus te groot om door te kunnen. Hij is inmiddels uit de auto gestapt.

0/53 Alonso is uitgevallen!

0/53 De heren komen weer aan op de grid en nemen hun positie in.

0/53 Hij krijgt instructies om het een en ander te wijzigen, maar er gebeurt niets.

0/53 Alonso meldt een probleem met de motor.

0/53 Iedereen komt netjes weg, ook Verstappen is zonder problemen onderweg.

0/53 De formatieronde wordt onder leiding van Vettel ingezet.

0/53 Sainz zit klaar:

0/53 Op Vandoorne en de Sauber-coureurs na, start iedereen op ultrasofts.

0/53 We kunnen veel zeggen over Sochi, maar de baan ligt in een schitterende omgeving. Besneeuwde bergtoppen pronken in de achtergrond.

0/53 Hier tekst en uitleg van Verstappen over het probleem met de waterpomp: http://www.gpupdate.net/nl/f1-nieuws/352541/probleem-met-waterpomp-bij-verstappen-we-zien-het-wel/

0/53 De meeste coureurs hebben inmiddels plaatsgenomen in de auto.

0/53 De spanning stijgt:

0/53 Het Russische volkslied heeft zojuist geklonken:

0/53 Voor wie het nieuws vanochtend gemist heeft. Sauber en Honda gaan in 2018 samenwerken: http://www.gpupdate.net/nl/f1-nieuws/352532/sauber-en-honda-slaan-vanaf-2018-handen-ineen/

0/53 Nog tien minuten te gaan tot de start van de Grand Prix.

0/53 De Nederlander zei wel zojuist: "We gaan zien hoe lang we het volhouden."

0/53 Verstappen kwam dus wat later aan op de grid, maar heeft het gehaald:

0/53 Het is 26 graden in Sochi, met een baantemperatuur van 42 graden.

0/53 Achter het rode tweetal staan Bottas, Hamilton, Ricciardo en Massa.

0/53 Vettel en Raikkonen delen de eerste startrij. Het is even geleden dat Ferrari op nummer één en twee stond na een kwalificatie. Magny Cours 2008 was de laatste keer. Felipe Massa won overigens die wedstrijd.

0/53 De Nederlander start overigens als zevende en was niet tevreden over zijn kwalificatie: "Helemaal ruk!", riep de Red Bull-coureur gisteren.

0/53 Bij Verstappen is een motor vervangen en de waterpomp is ten tweede male verwisselt vandaag.

0/53 We maken ons op voor 53 ronden racen op het Sochi Autodrom.