Formule 1 Grand Prix van Monaco 2017 - Kwalificatie

14:25 Geen tijd te verspillen: Q2 gaat beginnen!

14:21 De Saubers besluiten op de plekken waar we ze het hele weekend al zien: de laatste twee.

14:21 Ocon kan het briljante werk van zijn monteurs niet belonen en wordt zestiende, voor Palmer en Stroll.

14:21 Hamilton heeft in Q1 genoegen moeten nemen met P10, vlak voor zijn oude collega Button. Grosjean, Hülkenberg, Massa en Kvyat zijn de laatsten die door mogen naar Q2.

14:20 Verstappen besluit als eerste, voor Vettel, Räikkönen en Ricciardo. Bottas is vijfde geworden, voor Vandoorne, Sainz, Pérez en Magnussen.

14:20 Ericsson heeft zijn wagen moeten parkeren doordat hij de vangrail heeft geraakt bij het insturen van de Nouvelle Chicane.

14:19 Grosjean doet het: de Fransman gaat naar P12 en duwt Ocon eruit.

14:19 Palmer, Stroll, Wehrlein en Ericsson zijn sowieso gezien.

14:18 Grosjean kan Ocon er nog uit duwen.

14:18 De vlag is gevallen. Palmer springt naar P17 en haalt dus weer niet Q2.

14:18 Ericsson heeft zijn wagen op een veilige plaats kunnen parkeren, zijn Sauber is stuk. We kunnen zonder geel door.

14:18 Ocon breekt zijn ronde af en gaat naar binnen. Gevaarlijk, op P15!

14:17 Nog een halve minuut te gaan.

14:17 De Saubers zijn aan het prutsen bij de Nouvelle Chicane, Wehrlein verremt zich en Ericsson gaat rechtuit.

14:17 Hamilton is inmiddels afgezakt naar de tiende plaats. De complete top veertien staat binnen een seconde!

14:17 Verstappen staat nog altijd eerste en zal dat naar verwachting ook blijven. De rest van de top vijf staat binnen.

14:16 Button gaat naar de elfde plaats.

14:16 Vandoorne naar P6! De Belg doet het waanzinnig goed hier in Monaco.

14:16 De Red Bulls, Ferrari's en Mercedessen staan in de pits als Hülkenberg naar P12 springt.

14:15 Vandoorne is nog altijd prima elfde, Button staat op de dertiende plek.

14:15 Ocon verbetert zich minimaal naar P14, Hülkenberg is inmiddels afgezakt naar de wip.

14:15 Sainz gaat naar P6, de Saubers komen niet van de laatste plaatsen af.

14:14 Dat terwijl zijn teammaat zevende is.

14:14 Ocon heeft zich uit de gevarenzone gereden en staat nu veertiende, Grosjean staat vooralsnog niet bij de beste vijftien.

14:13 Nog iets meer dan vier minuten te gaan in deze sessie.

14:13 Grosjean gooit zijn Haas terug via een spin in de juiste richting. Dat was even schrikken!

14:13 De Fransman is gespind in Mirabeau en staat achterstevoren. Hij heeft ontzettend veel mazzel dat hij de muur niet heeft geraakt!

14:12 Ho! Grosjean rijdt tegen het verkeer in!

14:12 Hamilton verbeterde zich naar P8, zelfs Pérez en Magnussen zijn sneller dan de Brit.

14:11 Kvyat en Sainz staan voorlopig 'slechts' achtste en elfde, Hamilton is negende.

14:10 Zijn teammaat Pérez staat keurig zesde.

14:10 De laatstgenoemde moet nog een tijd rijden.

14:10 Momenteel in de gevarenzone zijn Palmer, Magnussen, Ericsson, Wehrlein en Ocon.

14:10 De Nederlander staat weer bovenaan! Vettel volgt op twaalf duizendsten. Het is heel krap in Monaco!

14:09 Räikkönen gaat kortstondig naar de leiding, die Verstappen van hem overneemt.

14:09 Het verschil is zes honderdsten van een seconde, de Australiër liet een 1.13.219 noteren.

14:08 Ricciardo neemt de eerste plaats over van Verstappen.

14:08 De Force India-monteurs hebben puik werk geleverd! Ruim twee uur terug vouwde Ocon een hoek in zijn wagen, nu rijdt de Fransman naar buiten!

14:07 Hülkenberg klimt naar de zevende plaats. Dat is verbazingwekkend, aangezien de Renault het hele weekend voor geen meter wil.

14:07 Sainz en Kvyat hebben, evenals Ricciardo, nog slechts een banker lap staan.

14:07 De Nederlander is elf duizendsten rapper dan Vettel!

14:06 Daar is Max: 1.13.278, eerste!

14:06 Vandoorne sluit vlak achter Button aan op P7. Verstappen komt eraan.

14:06 Ocon zit in de wagen. Hij zou in dit eerste segment nog naar buiten kunnen komen.

14:05 Echter: de Red Bulls en de Toro Rosso's moeten alle vier nog.

14:05 Pérez sluit aan op P5, Button is keurig zesde.

14:05 Slechts Ocon staat nog binnen: zijn situatie is bekend.

14:05 Hamilton geeft een kleine tiende toe ten opzichte van zijn teammaat. Verstappen is inmiddels ook buiten.

14:04 Bottas sluit aan op P3.

14:04 Vettel gaat naar 1.13.289, Räikkönen moet in zijn tweede getimede ronde twee tienden toegeven.

14:04 Wat betreft de banden: iedereen rijdt natuurlijk op ultrasofts.

14:03 Palmer rijdt een nietszeggende bankerlap in meer dan 1.20, ook Bottas en Massa gaan nog niet hard.

14:03 Vettel geeft een paar honderdsten toe op de Fin.

14:02 Räikkönen is de eerste die aangaat in een 1.14.296.

14:02 Er wordt nog druk gesleuteld aan de wagen van Ocon, die vanochtend op precies dezelfde manier als Verstappen vorig jaar in de kwalificatie deed, de muur inging bij het zwembad.

14:01 Op de vanochtend gecrashte Ocon na is de rest inmiddels buiten.

14:01 Verstappen en Ricciardo blijven vooralsnog binnen, net als de mannen van Toro Rosso.

14:01 De Williams', Saubers en de Haasjes volgen het voorbeeld.

14:00 De Ferrari's, Mercedessen en Renaults jagen direct naar buiten.

13:59 We zijn begonnen! De kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco is gestart!

13:54 Kijk nu, Franz Tost klust eigenhandig aan de STR12!

13:52 De coureurs maken zich klaar voor de meest intensieve trainingssessie van het jaar.

13:51 Korte weersupdate: het is 25 graden Celsius in Monaco, de baantemperatuur is inmiddels opgelopen tot 50 graden.

13:48 Ook al rijdt Button slechts één race, hij gebruikt de motorcomponenten van Alonso. Die zat al op de limiet en nu Button zijn MGU-H én turbo heeft moeten vervangen, is de 37-jarige Brit de klos.

13:46 Een goede startpositie kan hij echter vergeten: vanochtend kwam het nieuws dat hij vijftien plaatsen moet inleveren op de startgrid.

13:45 Jenson Button rijdt zometeen zijn eerste kwalificatie sinds Abu Dhabi vorig jaar: de Brit, die invalt voor de in Amerika vertoevende Fernando Alonso, liet sterke trainingstijden noteren.

13:44 Let ook op Carlos Sainz en (met name) Daniil Kvyat. De Toro Rosso's gaan als de brandweer in Monaco, Kvyat lijkt iets sneller dan Sainz.

13:44 De Mercedessen vielen vooral tijdens de tweede vrije training op donderdag tegen: vanochtend zaten Bottas en Hamilton er al wat beter bij, maar de Ferrari's waren nog steeds iets te sterk.

13:43 Aangezien het motorvermogen minder uitmaakt in Monaco, zijn de verschillen minder groot. Max Verstappen was vanochtend keurig vierde, vlak achter Valtteri Bottas en voor Lewis Hamilton.

13:42 Sebastian Vettel is de topfavoriet: de Ferrari gaat tot dusver loeihard in de straten van het prinsdom en de Duitser lijkt rapper dan teammaat Kimi Räikkönen.

13:41 De spannendste sessie van het seizoen staat op het programma: wie gaat er aan de haal met de pole voor de GP van Monaco?