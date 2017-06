Formule 1 Grand Prix van Canada 2017 - Race

Het veld is weer los! Verstappen probeert het meteen bij Hamilton, maar krijgt dan Bottas in zijn nek!

De crash was volledig de schuld van Sainz. Hij verloor de controle over zijn Toro Rosso en torpedeerde Massa.

Massa stapt uit, hij heeft Sainz geraakt. Ook de Toro Rosso is hard in de muur geklapt.

Ah, uiteindelijk toch wel. Het duurde even, maar de Toro Rosso is aan de praat gekregen.

De coureurs in de top tien moeten verplicht starten op ultrasofts, de banden waarmee ze in Q2 reden. De coureurs erachter hebben een vrije bandenkeuze.

Wat de strategie betreft ligt een eenstopper voor de hand. Volgens Pirelli is op voorhand de beste keus om na 22 rondjes van ultrasofts te wisselen naar softs. Ook wisselen naar supersofts is een optie, in dat geval adviseert Pirelli een eerste stint van 33 rondjes. http://www.gpupdate.net/nl/f1-nieuws/354401/strategie-voor-gp-canada-pirelli-rekent-op-eenstoppers/

Eén ding weten we zeker: ook na deze race is Sebastian Vettel de leider in het kampioenschap. Hij heeft 25 punten meer dan Lewis Hamilton.

Verstappen start in Canada vanaf P5, hij wist teamgenoot Daniel Ricciardo zaterdag voor de vierde keer dit seizoen te verslaan in de kwalificatie.

Horner en Abiteboul zitten in ieder geval dus niet op één lijn. Het heeft er in ieder geval alle schijn van dat Renault de verwachtingen tempert.

0/70

In aanloop naar de race was er opmerkelijk nieuws vanuit Renault. Waar Red Bull-teambaas Christian Horner eerder dit weekend liet weten dat in Baku een verbeterde versie van de Renault-motor geïntroduceerd wordt, zei Cyril Abiteboul namens Renault doodleuk dat dit helemaal niet het geval is. Volgens hem komt er pas in 2018 een grote update.