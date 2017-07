Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk 2017 - Eerste vrije training

09:57 De coureurs stappen intussen hun wagens in, nog een paar minuutjes voor de training gaat beginnen!

09:56 De tweede Oostenrijkse wereldkampioen is waarschijnlijk wat bekender bij het grote publiek: hij loopt nog altijd over de paddock.

09:55 Jochen Rindt was overigens geboren in Mainz, Duitsland, maar toen zijn ouders beiden omkwamen tijdens een bomaanslag in WOII verkaste hij op zeer jonge leeftijd naar het Oostenrijkse Graz.

09:53 Ondanks alle noviteiten houdt de Red Bull Ring graag ruimte over voor één van de twee wereldkampioenen die het land heeft voortgebracht.

09:51 Het kwik geeft 23 graden Celsius aan, maar daar hebben wij onze bedenkingen over - het voelt warmer. De baantemperatuur is overigens al 33 graden Celsius.

09:50 Degene die hier de weersvoorspelling doet, mag de apparatuur nog een keer instellen. Regen is hier voorlopig niet aan de orde, sterker nog: het is bloedheet.

09:47 De Duitser, die een aardig woordje Nederlands spreekt, zal vanmiddag weer aansluiten.

09:47 Verder kwam het bericht binnen dat Robert Kubica een tweede test gaat krijgen bij Renault. De Fransen hebben het sowieso druk op het rijdersvlak, want ook hun reservecoureur staat op de deur te bonzen. Sergey Sirotkins inzet wordt beloond met een training: de Rus neemt vanochtend de plaats van Nico Hülkenberg in.

09:43 Als je het nieuws niet constant in de gaten hebt kunnen houden, wat heb je dan gemist in de aanloop naar deze Grand Prix?

09:42 Dankzij de nieuwe reglementen zouden de tijden weleens tegen de minuut aan kunnen liggen! Een eerste indicatie krijgen we vandaag.

09:42 Sinds we hier terug zijn gekeerd, in 2014, is de rondetijd aanzienlijk sneller geworden. Lewis Hamilton wist hier in Q2 vorig jaar een ronde af te leggen in iets meer dan een minuut en zes seconden.

09:40 De Red Bull Ring in Spielberg is natuurlijk het thuiscircuit van het team van Max Verstappen en Daniel Ricciardo. In het verleden kon het team niet bijzonder spectaculaire resultaten noteren op deze baan, tot vorig jaar. Toen werd Verstappen namelijk tweede.

09:39 Na de waanzinnige race in Azerbeidzjan hebben we even twee weken nodig gehad om uit te puffen, maar iedereen is inmiddels klaar voor het weekend op de Red Bull Ring!