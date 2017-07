Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk 2017 - Kwalificatie

14:34

De stand, met nog een kleine zes minuten te gaan: 1. Bottas (US), 2. Hamilton (SS), 3. Vettel (US), 4. Verstappen (US), 5. Räikkönen (US), 6. Grosjean (US, 7. Ricciardo (US), 8. Pérez (US), 9. Sainz (US), 10 Alonso (US), 11. Ocon (US), 12. Vandoorne (US), 13. Kvyat (US).