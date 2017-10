Formule 1 Grand Prix van Maleisië 2017 - Race

56/56 De volgende race is komend weekend al, dan in Japan. Graag tot dan!

56/56 En met dit beeld gaan wij dit livereport afsluiten:

56/56 De reactie van Christian Horner:

56/56 De reactie van Jos Verstappen:

56/56 De wedstrijdleiding onderneemt geen verdere stappen tegen Vettel en/of Stroll. Volgens de stewards is er niet één duidelijk schuldig

56/56 Eveneens bij Sky Sports gaf Stroll zijn versie van het verhaal: "Het gebeurde in de uitloopronde. Ik reed gewoon langzaam terug naar de pits. Volgens mij moeten we nu naar de stewards, maar het was een heel vreemd incident. De race was al voorbij, dus we deden het allebei niet met opzet."

56/56 Of zijn versnellingsbak de klap heeft overleefd, weet Vettel nog niet. "Dat moeten we zien", antwoordde hij. De Duitser staat nu 34 punten achter Hamilton in de titelstrijd. Zijn pace in Maleisië geeft hem echter vertrouwen. "We hebben een snelle auto. Als we niet zover naar achteren waren gestart, hadden we gewonnen. Dat hebben we echter niet gedaan. In schone lucht waren we echter in grote delen van de race de snelste. De eerste ronden waren leuk toen ik me door het veld moest banen, maar al met al was het een zware wedstrijd. Ook voor het team was het moeilijk, met Kimi die niet eens van start kon."

56/56 Vettel was zojuist bij Sky Sports om te praten over zijn rare botsing met Stroll na de race: "Ik wilde aan de buitenkant wat rubber oppakken. Lance wilde volgens mij hetzelfde doen, maar hij was te laat en lette niet op. Ik zat er al en daardoor raakten we elkaar. Het was compleet onnodig, volgens mij."

56/56 "Het grootste deel van de race reed ik alleen. Het was zwaar en warm", vervolgde Ricciardo, die Verstappen ook feliciteerde met diens zege. "Felicitaties aan hem, hij heeft het hele weekend goed gereden. Ik ben blij met mijn podium. Dit is een goed weekend voor het team."

56/56 Ricciardo: "Bij de start leek Mercedes wat moeite te hebben. Ik reed een tijdje achter Bottas en wilde hem zo snel mogelijk inhalen, maar hij verdedigde goed. Op het einde kwam Seb (Vettel, red.) nog snel dichterbij. Ik dacht dat ik mijn handen aan hem vol zou krijgen, maar hij kon slechts één echte aanval doen en daarna liep ik weer uit."

56/56 Hamilton bedankte ook de Maleisische fans. Dit was de laatste Grand Prix in het Aziatische land. "Veel dank aan de fans. We hebben er waardering voor dat jullie ons hier wilden ontvangen. Het was een zware race, maar we houden van dit circuit."

56/56 Hamilton heeft na zijn tweede plek en de vierde van Vettel nu 34 punten voorsprong op de Duitser in de titelstrijd. "Allereerst mijn felicitaties aan Max", sprak Hamilton sportief op het podium. "Wat betreft de titelstrijd? Ik voel me goed, maar we hebben nog werk te doen met onze auto. Dit weekend hadden we niet het tempo, dus we hebben nog werk te verrichten. We moeten blijven pushen."

56/56 "In het begin van de race voelde de auto meteen goed", aldus Verstappen. "Ik zag dat Lewis met de tractie worstelde, dus ik heb mijn batterij zoveel mogelijk gebruikt. Met het oog op het kampioenschap had Lewis meer te verliezen dan ik, dus ik heb gewoon aangevallen. De auto was geweldig. Het was een heel zware race, maar het is ongelooflijk om hier te winnen. Op een gegeven moment heb ik een beetje uitgerust tijdens de race, wellicht dat ik het later nog nodig zou hebben."

56/56 "Na het seizoen dat ik tot dusver heb doorgemaakt, komt deze zege op het juiste moment. Ik was heel blij toen ik over de finish kwam", aldus Verstappen op het podium. "Samen met mijn vader en Red Bull ben ik zover gekomen." Vervolgens wordt Verstappen nog even van een champagnedouche voorzien door Hamilton. De Brit toont zich een sportief verliezer.

56/56 De podiuminterviews worden gedaan door Mark Webber.

56/56 Dan is het nu tijd voor champagne!

56/56 Ook Hamilton en Ricciardo krijgen hun bokaal.

56/56 Verstappen krijgt de beker. De laatste overwinnaarstrofee in Maleisië is voor hem!

56/56 Ondertussen wappert de Nederlandse driekleur, digitaal, tussen de vlaggen van Groot-Brittannië en Australië.

56/56 Dan nu de Oostenrijkse hymne voor Red Bull.

56/56 Prachtig, kippenvel.

56/56 Het Wilhelmus wordt gespeeld voor Verstappen!

56/56 Daar is Verstappen, hij komt het podium op.

56/56 Onder het podium, tussen de monteurs, staan vader Jos, diens vriendin en Max' zusje Victoria klaar voor de podiumceremonie.

56/56 Verstappen meldt zich in de ruimte achter het podium.

56/56 Vettel krijgt een lift van Wehrlein terug naar de pits. De Ferrari is te beschadigd om verder te rijden.

56/56 Verstappen is inmiddels terug in de pits en uitgestapt. Hij viert het feestje met zijn team!

56/56 De botsing tussen Stroll en Vettel gebeurde in de uitloopronde, in bocht 5. Vettel wilde de Canadees buitenom voorbij, maar de twee raakten elkaar!

56/56 "Vettel stuurde in", reageert Stroll op zijn beurt.

56/56 Wow! Vettel is vierde geworden, maar rijdt met een kapotte linker achterband. Hij heeft een beuk gekregen van Stroll, meldt hij via de radio.

56/56 "Mooi begin van een nieuw decennium voor je", aldus teambaas Horner tegen Verstappen via de radio. De Nederlander werd gisteren 20 jaar.

56/56 Vandoorne wordt fantastisch zevende, de laatste punten zijn voor Stroll, Massa en Ocon.

56/56 Vettel wordt vierde, voor Bottas en Pérez.

56/56 Hamilton wordt tweede, Ricciardo gaat als nummer drie naar het podium.

56/56 De Nederlander zette de hele race geen stap verkeerd! Alle pech van het hele seizoen is in één klap goedgemaakt! Ongelooflijk!

56/56 Max Verstappen wint de Grand Prix van Maleisië! De Nederlander boekt zijn tweede zege in de F1!

56/56 Daar komt Verstappen door de laatste bocht.

56/56 Verstappen gaat het gewoon op snelheid redden deze race. Wat een wedstrijd!

56/56 Verstappen heeft inmiddels 11,6 seconde naar Hamilton.

56/56 Verstappen is op weg naar zijn tweede overwinning in de Formule 1!.

56/56 De laatste ronde loopt!

55/56 Palmer en Hülkenberg zijn vijftiende en zestiende. Dramatische dag voor Renault.

55/56 Gasly valt terug naar P14, landgenoot Grosjean gaat hem voorbij.

55/56 Achter Magnussen (P12) rijdt Gasly op P13. De debutant gaat zijn eerste race uitrijden.

55/56 De voorlaatste ronde loopt.

54/56 Sainz en Räikkönen zijn de enige uitvallers. Beide werden getroffen door een motorprobleem. Räikkönen ging daardoor niet eens van start.

54/56 Dit weekend heeft Vandoorne Alonso gewoon op snelheid verslagen. Grote klasse van de Belg.

53/56 Alonso is de nummer elf, op 7,1 seconde van Ocon.

53/56 Pérez, Vandoorne, Stroll, Massa en Ocon rijden op de laatste puntenplaatsen.

53/56 Bottas rijdt vijfde, op maar liefst 25,1 seconde van Vettel.

53/56 Ricciardo heeft op zijn beurt 3,8 seconde naar Vettel.

53/56 Hamilton rijdt weer 10,6 seconde voor Ricciardo.

53/56 Verstappen heeft 9,8 seconde naar Hamilton.

53/56 Nog vier ronden te gaan.

52/56 Het ging dit jaar al zo vaak fout voor Verstappen, maar dit mag niet meer misgaan!

52/56 Nog vijf ronden te gaan. Het gat tussen Verstappen en Hamilton is 9,5 seconde.

52/56 De supersofts van Vettel zijn al 24 ronden oud, de softs van Ricciardo gaan nu 22 ronden mee.

51/56 De supersofts van Vettel zijn in principe dus sneller dan de softs van Ricciardo, maar slijten ook sneller dan het rubber met de gele wang.

51/56 Ricciardo rijdt iets verder weg van Vettel. De verschil is 1,8 seconde.

51/56 Verstappen wint weer tijd op Hamilton: 8,5 seconde is het gat nu.

50/56 Ricciardo wint wel weer iets op Vettel. Het verschil is 1,3 seconde. Ricciardo rijdt met de duurzamere softs, Vettel op de snellere supersofts.

50/56 Ricciardo rijdt op 11,4 van Hamilton op P3. De Australiër heeft Vettel nog altijd achter zich aan.

50/56 Het gat tussen Verstappen en Hamilton is nu 7,9 seconde.

50/56 Verstappen gaat de vijftigste ronde in.

49/56 Ricciardo blijft dus derde, Vettel vierde.

49/56 Nu is Alonso weg tussen Ricciardo en Vettel. De Duitser valt aan voor de eerste bocht, maar de Australiër knijpt hem af.

49/56 Hamilton liep afgelopen ronde 0,6 seconde in op Verstappen. Het gat is nu 8,4 seconde.

48/56 "Kom op, Alonso. Ik dacht dat je beter was dan dit", aldus Vettel via de radio over Alonso.

48/56 Alonso zit echter tussen Ricciardo en Vettel. De Duitser kan dus niet aanvallen.

48/56 Vettel zit inmiddels binnen DRS-afstand van Ricciardo.

47/56 Wie zou dat toch worden?

46/56 Verstappen blijft leiden, met 9,0 seconde naar Hamilton nu. Soeverein.

44/56 Vettel (P4) nadert Ricciardo (P3) tot 2,0 seconde. De Duitser rijdt dus op supersofts, waar de rest in de top-tien softs heeft.

43/56 Vandoorne was twee weken geleden in Singapore ook al zevende, wat het beste resultaat van zijn F1-loopbaan was.

43/56 Vandoorne rijdt dus nog steeds op P7. De Belg is weer bezig aan een sublieme race.

43/56 Top-10 in ronde 43/56: Verstappen, Hamilton, Ricciardo, Vettel, Bottas, Pérez, Vandoorne, Stroll, Massa en Ocon.

43/56 Vettel was afgelopen ronde 0,8 seconde sneller dan Verstappen, maar dat kan de Nederlander zich ruimschoots permitteren.

43/56 De voorsprong van Verstappen ten opzichte van Vettel bedraagt 20,9 seconde.

42/56 Vettel is inmiddels 19,1 seconde weggereden bij Bottas (P5).

42/56 Vettel zet de snelste raceronde op 1.34.080. De Duitser zit op 4,6 seconde van Ricciardo.

42/56 Hamilton heeft 6,7 seconde marge naar Ricciardo (P3).

42/56 Het is ronde 42 van de 56.

42/56 Inderdaad, Verstappen rijdt nu zelfs 9,5 seconde voor Hamilton.

41/56 Hamilton moet nu door die achterblijvers. Dus die tijd krijgt Verstappen weer terug.

41/56 Hamilton loopt iets in op Verstappen, 8,8 seconde is het gat nu. Wellicht heeft Verstappen wat tijd verloren bij het lappen van andere rijders.

40/56 Vettel zet de snelste raceronde op 1.34.218. De Duitser rijdt nu 7,0 seconde achter Ricciardo in de strijd om P3.

40/56 Ondanks het gedrang voor zich tussen Palmer en Magnussen verliest Verstappen amper tijd ten opzichte van Hamilton. Het gat is nog steeds 9,1 seconde.

39/56 Palmer en Magnussen vechten een fel duel uit, waarbij de Brit in de eerste bocht spint door eigen toedoen.

39/56 Verstappen zet Palmer en Magnussen op een ronde achterstand.

38/56 Verstappen won afgelopen ronde 0,4 seconde op Hamilton. Het gat is nu 9,3 seconde. De Nederlander rijdt snaarstrak en maakt geen enkel foutje!

37/56 Ricciardo blijft inlopen op Hamilton, maar lijkt wel wat schade aan de vloer van zijn auto te hebben.

37/56 Verstappen was afgelopen ronde 0,7 seconde langzamer dan Vettel. De Nederlander rijdt echter 27,8 voor de Duitser.

36/56 Vettel haalt weer iets af van de snelste raceronde: 1.34.342.

36/56 Verstappen heeft inmiddels 8,7 seconde naar Hamilton.

35/56 De wedstrijdleiding gaat geen onderzoek instellen naar het duel tussen Magnussen en Alonso.

34/56 Vettel heeft al 9,8 seconde naar Bottas (P5).

34/56 Vettel zet de snelste raceronde op 1.34.371. De Duitser rijdt vierde, op 11,5 seconde van Ricciardo.

34/56 Ricciardo (P3) loopt in op Hamilton, al is dat gat 10,2 seconde.

34/56 Verstappen loopt verder uit op Hamilton, het gat is nu 7,9 seconde!

33/56 "What the hell is hij aan het doen", reageert Magnussen.

33/56 Het duel tussen Alonso en Magnussen was behoorlijk fel. "Wat een idioot", zegt de Spanjaard over het rijgedrag van de heftig verdedigende Deen.

32/56 Alonso neemt P13 over van Magnussen in bocht 2.

32/56 Ook op softs gaat Verstappen dus goed. Zijn voorsprong op Hamilton is 7,2 seconde.

32/56 Verstappen was afgelopen ronde 0,3 seconde sneller dan Hamilton.

31/56 Op dit moment rijden Hülkenberg, Palmer, Magnussen, Alonso, Gasly, Wehrlein, Grosjean en Ericsson buiten de punten. Sainz is uitgevallen, Räikkönen ging door een motorprobleem niet eens van start.

31/56 Pérez komt binnen, Vettel en Bottas winnen daardoor een plek. Pérez komt als zesde weer naar buiten.

31/56 Top-10 in ronde 31/56: Verstappen, Hamilton, Ricciardo, Pérez, Vettel, Bottas, Vandoorne, Stroll, Massa en Ocon.

30/56 Sainz komt de pits binnen. Hij gaat uitvallen met een motorprobleem. De Spanjaard reed op de zevende plaats.

30/56 Ricciardo komt op P3 weer de baan op. De overcut-poging op Hamilton levert geen succes op.

30/56 Verstappen gaat weer aan kop, na de stop van Ricciardo!

29/56 Ricciardo komt nu toch binnen!

29/56 Bottas is ook naar de pits geweest en is zijn plek kwijt aan Vettel. De undercut-poging van de Duitser is succesvol.

29/56 Hamilton zet de snelste raceronde op 1.34.723. De Brit rijdt 5,2 seconde achter Verstappen.

28/56 Ricciardo lijkt langer door te gaan in de eerste stint, zo is op te maken uit het radioverkeer tussen hem en Red Bull.

28/56 Verstappen komt ruim voor Hamilton weer de baan op. Ricciardo leidt nu.

28/56 Ook Vettel is binnen.

28/56 De bandenwissel van Verstappen, van supersofts naar softs, verloopt vlekkeloos.

28/56 Daar is Verstappen. Ook de Nederlander maakt een pitstop.

27/56 Hamilton komt voor Bottas weer de baan op.

27/56 Hamilton wisselt, uiteraard, van supersofts naar softs.

27/56 Het is de 27ste ronde.

27/56 Hamilton komt als eerste van de leiders naar binnen!

26/56 "Hij gooide de deur dicht", zegt Sainz via de radio over de actie van Ocon.

26/56 Ocon kan zijn weg vervolgen, maar valt terug naar P12. Vandoorne, Stroll en Massa zijn hem voorbij gegaan.

25/56 Ocon wilde Sainz in bocht 1 buitenom voorbij, maar werd door de Spanjaard op zijn rechter achterband getikt.

25/56 Gele vlag in sector 1! Ocon is gespind! De Fransman was in duel met Sainz voor P8.

25/56 Vettel zit inmiddels binnen DRS-afstand van Bottas.

25/56 Hamilton heeft 4,7 seconde naar Ricciardo (P3), die weer 17,4 seconde voor Bottas (P4) rijdt.

25/56 Het gat tussen Verstappen en Hamilton is nu 8,7 seconde. Dat blijft dus ongeveer gelijk.

24/56 Verstappen heeft echter al 31,7 seconde voorsprong op Vettel.

24/56 De rondetijden van Vettel zijn vergelijkbaar met die van Verstappen en Hamilton.

23/56 Verstappen was afgelopen ronde weer iets sneller dan Hamilton. Het gat is nog steeds 8,8 seconde.

22/56 De top-acht moet nog een pitstop maken.

22/56 Top-10 in ronde 22/56: Verstappen, Hamilton, Ricciardo, Bottas, Vettel, Pérez, Alonso, Sainz, Ocon en Vandoorne.

22/56 We zitten in de 22ste van in totaal 56 ronden.

22/56 Het gat tussen Verstappen en Hamilton is nog steeds 8,8 seconde.

21/56 Vettel noteert gelijk een paarse tijd in de eerste sector. Hij rijdt 3,3 seconde achter Bottas (P4).

21/56 Vettel neemt P5 over van Pérez. De Duitser gaat de Mexicaan voorbij met DRS op het rechte stuk van start/finish.

20/56 Pérez (P5) rijdt slechts 3,7 seconde achter Bottas.

20/56 Bottas (P4) heeft al 14,3 seconde achterstand op Ricciardo.

20/56 Ricciardo (P3) rijdt 4,5 seconde achter Hamilton.

20/56 Hamilton was afgelopen ronde 0,1 seconde sneller dan Verstappen. Het gat is 8,8 seconde.

19/56 Vettel (P6) zit inmiddels binnen DRS-afstand van Pérez (P5).

18/56 Verstappen meldt dat zijn linker voorband eraan begint te gaan. "In bocht 7 en 8", voegt hij eraan toe via de radio.

18/56 Verstappen blijft door stampen en wint weer 0,7 seconde op Hamilton! Het gat is nu 8,8 seconde!

17/56 Verstappen loopt weer een halve seconde uit op Hamilton. De Nederlander gaat nu met een buffer van acht tellen aan kop!

16/56 De rondetijden van Vandoorne en Ocon zijn vergelijkbaar. Het probleem waarmee de Belg leek te kampen toen Pérez hem inhaalde, lijkt dus weg.

16/56 Ondertussen is Ricciardo Hamilton tot 5,5 seconde genaderd.

15/56 Verstappen won vorige ronde weer 0,7 seconde op Hamilton. De marge van de Nederlander naar de Brit is nu 7,2 seconde.

15/56 De volledige top-acht moet nog een pitstop maken.

15/56 Vandoorne neemt P10 over van Wehrlein.

14/56 Top-10 in ronde 14/56: Verstappen, Hamilton, Ricciardo, Bottas, Pérez, Vettel, Alonso, Sainz, Ocon en Wehrlein.

14/56 Vandoorne komt op P11 weer de baan op, pal voor Stroll en Massa.

14/56 Verstappen loop verder uit op Hamilton. Het gat is nu 6,8 seconde!

14/56 Vandoorne komt naar de pits vanaf P6, Vettel wint weer een plek.

13/56 Pérez (P5) is al 5,9 seconde weggereden bij Vandoorne.

13/56 Vettel zit op 1,0 seconde van Vandoorne in de strijd om P6.

13/56 Ook Stroll is binnen, daardoor ligt Vettel nu zevende.

13/56 Verstappen won afgelopen ronde 0,6 seconde op Hamilton. Het verschil is nu 5,9 seconde.

13/56 Verstappen brengt de snelste raceronde naar 1.36.246.

12/56 Ondertussen schuift Vettel op naar P8, omdat Massa een pitstop heeft gemaakt.

12/56 Ricciardo liep afgelopen ronde 0,6 seconde op Hamilton. Het gat tussen die twee is nu 6,3 seconde.

12/56 Verstappen was afgelopen ronde een volle seconde sneller dan Hamilton! De voorsprong van de Nederlander op de Brit is nu 5,2 seconde!

12/56 Verstappen zet de snelste raceronde op 1.36.474.

11/56 Laatste betekent in dit geval negentiende, want Räikkönen ligt er al uit. De Fin ging niet van start door een motorprobleem.

11/56 Hülkenberg lijkt een probleem met de motor te hebben! De Duitser, die nu laatste rijdt, is zojuist al binnen geweest voor een pitstop.

10/56 Bottas heeft totaal geen tempo. Ricciardo is al 3,8 seconde bij de Fin weggereden.

10/56 Verstappen dendert door, hij heeft inmiddels 3,7 seconde naar Hamilton.

10/56 Top-10 in ronde 10/56: Verstappen, Hamilton, Ricciardo, Bottas, Pérez, Vandoorne, Stroll, Massa, Vettel en Magnussen.

9/56 Ondertussen rijdt Vettel op P9. Hij heeft Magnussen en Alonso ingehaald.

9/56 Er is een prachtig gevecht gaande tussen Bottas en Ricciardo voor P3. Ricciardo zet zijn wagen meermaals naast die van de Fin en pakt hem in bocht 4.

9/56 Pérez ging Vandoorne voorbij richting bocht 4. De Belg leek wat vermogen te missen.

8/56 Vandoorne is zijn vijfde plaats kwijt aan Pérez. De Belg rijdt nu zesde.

8/56 Alonso dringt bij Magnussen aan voor P9. Vettel rijdt nog steeds op P11.

8/56 Top-10 in ronde 8/56: Verstappen, Hamilton, Bottas, Ricciardo, Vandoorne, Pérez, Stroll, Massa, Magnussen en Alonso.

6/56 Verstappen leidt nog steeds, hij heeft twee seconden marge naar Hamilton!

5/56 Grosjean moest eveneens in de eerste ronde uitwijken voor Gasly. De Fransman toont zich via de radio niet blij met zijn debuterende landgenoot.

5/56 Uit de herhaling blijkt dat Ocon bij de start klem kwam te zitten tussen Pérez en Massa. Daarbij raakte zijn voorvleugel beschadigd, vandaar zijn vroege stop.

5/56 Vettel rijdt op plaats elf, na de stop van Ocon.

5/56 Bij het ingaan van de vijfde ronde heeft Hamilton DRS, maar hij komt Verstappen niet voorbij.

4/56 Top-10 na ronde 4/56: Verstappen, Hamilton, Bottas, Ricciardo, Vandoorne, Pérez, Stroll, Massa, Magnussen en Alonso.

4/56 Ondertussen moet Ricciardo P3 afstaan aan Bottas, op het rechte stuk na bocht 3.

4/56 Verstappen heeft ook DRS op het rechte stuk van start/finish. De Nederlander pakt de leiding! Hij gaat Hamilton voorbij aan de binnenkant!

3/56 Verstappen kan op lange rechte stuk na bocht 14 gebruik maken van DRS.

3/56 Verstappen moest even een gaatje naar Hamilton laten, maar zit aan zijn staart!

3/56 Wellicht dat Ocon is geraakt bij de start.

3/56 Ocon is in de pits. De Fransman wordt voorzien van softs.

2/56 Top-10 na ronde 1/56: Hamilton, Verstappen, Bottas, Ricciardo, Vandoorne, Pérez, Ocon, Stroll, Massa en Magnussen.

2/56 Vettel gaat als een warm mes door de boter en ligt inmiddels op P12.

2/56 Achter de top-vier rijdt Vandoorne op plaats vijf, knap van de Belg!

1/56 Räikkönen staat nog steeds in de pitbox.

1/56 Vettel rijdt al op P17, hij heeft beide Saubers gepasseerd.

1/56 Verstappen ligt dus tweede, voor Bottas en Ricciardo.

1/56 Hamilton behoudt de leiding. Bottas heeft een goede start en dringt aan bij Verstappen, maar de Nederlander behoudt zijn positie.

0/56 De lampen gaan uit, de Grand Prix van Maleisië is begonnen!

0/56 De coureurs komen terug op het rechte stuk van start/finish. De spanning stijgt.

0/56 Hier een beeld van hoe Räikkönen werd weggeduwd van de grid:

0/56 Het is 15.00 uur lokale tijd, de formatieronde is begonnen.

0/56 De auto van Räikkönen staat weer in de pitbox. P2 op de grid blijft leeg.

0/56 De top-tien moet aanvangen op de banden waarmee zij zaterdag hun snelste tijd reden in Q2. Voor allen was dat een set supersofts.

0/56 Vettel start, vanaf P20, op softs. Ook Sauber-coureurs Wehrlein en Ericsson hebben gekozen voor de band met de gele wang. De rest vertrekt op supersofts.

0/56 Zo is het dus een dramatisch weekend voor Ferrari, ondanks de veelbelovende trainingen.

0/56 Effectief is P2 dus voor Verstappen, P3 voor Ricciardo.

0/56 De auto van Räikkönen wordt van de grid geduwd! Zijn probleem met de motor is te groot!

0/56 De coureurs hebben deze banden nog tot hun beschikking:

0/56 Pirelli verwacht dat de coureurs vandaag een éénstopper gaan maken.

0/56 Het tempo van Red Bull in de lange runs zag er vrijdag goed uit. "Ik hoop een goede start te hebben, daarna zien we het wel", aldus Verstappen op de grid tegen Ziggo Sport.

0/56 De baan is nog een beetje vochtig, maar Verstappen verwacht dat er gewoon op slicks gestart kan worden.

0/56 Teamgenoot Vettel moet sowieso een inhaalrace rijden, wat hij in het verleden al vaker heeft gedaan:

0/56 Räikkönen meldt op weg naar de grid een probleem met de motor te hebben! De Fin zou een gebrek aan elektrisch vermogen hebben. Het is even afwachten of de monteurs dit kunnen verhelpen op de grid.

0/56 Dit is de volledige startopstelling:

0/56 Max Verstappen start als derde, met teamgenoot Daniel Ricciardo naast zich op de tweede startrij.

0/56 Vettel is voor de race voorzien van zijn vijfde verbrandingsmotor, turbolader en MGU-H. Dat levert hem een gridpenalty van twintig plaatsen op, maar daarvan heeft hij uiteraard geen pijn.

0/56 Sebastian Vettel, de titelrivaal van Hamilton, start als laatste. De Ferrari-coureur werd zaterdag al uitgeschakeld in Q1, nadat hij was getroffen door een motorprobleem.

0/56 Lewis Hamilton vertrekt straks vanaf poleposition. Mercedes had het moeilijk in de trainingen, maar kreeg het zaterdagmiddag toch voor elkaar.

0/56 Dit is de negentiende en laatste editie van de Grand Prix van Maleisië.

0/56 Op dit moment is het droog op Sepang, maar regen zou onderweg zijn. De kans op neerslag tijdens de race wordt geschat op veertig procent.

0/56 De pitstraat is zojuist opengegaan. Eén voor één komen de coureurs de baan op.

0/56 De race op Sepang begint over een half uur, om 9.00 uur Nederlandse tijd - het is dan 15.00 uur in Maleisië.