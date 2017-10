Formule 1 Grand Prix van Japan 2017 - Derde vrije training

06:05 We bedanken jullie voor het volgen van dit livereport en zien jullie over anderhalf uur graag terug voor de kwalificatie!

06:04 Het verslag van de derde training kan je hier vinden:

06:03 Räikkönen eindigt na zijn crash als laatste.

06:03 Ricciardo wordt vijfde, Ocon is zesde. Hülkenberg, Alonso, Pérez en Palmer besluiten de top tien.

06:00 Bottas zal deze sessie dus als snelste besluiten, voor Hamilton, Vettel en Verstappen.

06:00 Niemand staat op een verbetering.

06:00 De vlag hangt uit.

05:58 Hamilton komt er voorlopig niet aan te pas. Bottas bezet nog altijd de eerste plaats.

05:56 Verstappen pakt op supersofts de vierde plaats terug. Hij zit nog altijd negen tienden achter Bottas.

05:56 Hij hield even in, maar had de lijn met zijn voorbanden al gepasseerd.

05:55 In een herhaling zien we overigens dat Sainz wel erg graag naar buiten wilde: de Toro Rosso-coureur reed over de pitlijn terwijl het rode licht nog brandde.

05:55 Nog vijf minuten op de klok en Bottas staat nog altijd bovenaan.

05:53 Ocon vliegt naar de vierde plaats, de Fransman weet zijn Force India voor Verstappen te nestelen.

05:50 De Brit brengt zijn Mercedes precies nu de pitstraat in.

05:50 Hamilton, de Force India's, de Saubers en Magnussen zijn buiten.

05:49 Nog tien minuten te gaan.

05:48 Verstappen staat op dezelfde compound als Hamilton, maar is 1.334 seconden langzamer.

05:46 Vettel is de enige die de Mercedessen nog enigszins kan benaderen, het verschil bedraagt 0.324 seconden.

05:46 De Nederlander rijdt precies net naar binnen.

05:46 Na de topdrukte van zojuist begint het weer wat rustiger te worden. Negen man op de baan, waaronder Vettel en Verstappen.

05:43 Vettel pakt P3.

05:40 Nog twintig minuten te gaan.

05:40 Wederom rijden Hamilton en Verstappen direct naar buiten. Het wordt weer druk.

05:39 En het is weer groen.

05:38 Over anderhalve minuut kunnen we verder.

05:37 De stand, met nog 23 minuten te gaan: 1 Bottas, 2 Hamilton, 3 Verstappen, 4 Ricciardo, 5 Alonso, 6 Pérez, 7 Massa, 8 Gasly, 9 Stroll en 10 Vettel.

05:36 En zo kan iedereen weer naar binnen.

05:35 Hamilton kan zijn tweede setje supersofts dus terugbrengen naar de pits.

05:35 Dat is de dubbele rechter voor de brug.

05:35 De Fin is 'm kwijtgeraakt bij Degner.

05:35 Het is Räikkönen!

05:35 Weer een code rood!

05:33 Hamilton en Verstappen zijn onderweg op nieuwe supersofts.

05:33 Het is klaar voor de Fin. De Mercedes heeft teveel schade opgelopen om nog in actie te kunnen komen.

05:32 Even later is iedereen buiten, op Bottas na.

05:32 De Haasjes, teammaat Pérez, de Williams', de Toro Rosso's, de McLarens en Hülkenberg trekken ook naar buiten.

05:31 Ocon, die nog niet had gereden, is de eerste die zich meldt.

05:31 De baan is weer vrijgegeven.

05:29 Over twee minuten gaan we verder met de derde vrije training, laat de wedstrijdleiding weten.

05:29 Grasmaaier Bottas heeft een aandenken meegenomen.

05:28 En zo is er dit weekend nog geen enkele sessie compleet afgewerkt. Voor de derde keer in drie trainingen hangt er een rode vlag.

05:24 De tijd tikt gewoon door - dat zijn we inmiddels gewend tijdens trainingen.

05:24 Het astroturf bij het uitkomen van Spoon is, evenals de Mercedes van Bottas, beschadigd geraakt.

05:23 Een streep door de rekening van teammaat Hamilton, die in zowel de eerste als de tweede sector de snelste tijd had neergezet.

05:22 De Fin is te hoog gegaan bij het uitkomen van de Spoon-bocht. Code rood, om de rotzooi op te ruimen.

05:21 Vettel en Ricciardo komen goed weg na een uitstapje, Bottas heeft een lekke band.

05:20 De Mercedessen hebben intussen de supersofts laten monteren.

05:20 Wat opvalt aan de Red Bulls is dat Ricciardo mét T-wing rijdt en Verstappen zonder.

05:16 Verstappen, die naar buiten is op softs, gaat naar P3. Daarmee belandt hij voor Ricciardo, die op supersofts de vierde plaats inneemt.

05:13 Bottas neemt de snelste tijd over van Hamilton, Alonso is aan komen schuiven op P3.

05:10 Verstappen is één van drie coureurs die nog niet heeft gereden. De andere twee zijn Force India-rijders Sergio Pérez en Esteban Ocon.

05:09 Hamilton raast er onderdoor: 1.29.069.

05:08 Bottas nu naar P1, de Fin rijdt een 1.29.529.

05:08 Vettel doet het op softs nog rustig aan: 1.33.600.

05:06 Hamilton, op softs: 1.29.699.

05:03 Pierre Gasly is de eerste die een tijd op de klokken brengt, de Fransman noteert een 1.33.030.

05:03 Lewis Hamilton en Valtteri Bottas laten zich nu ook zien. Ook de Renaults rijden gezamenlijk naar buiten.

05:03 Daar waren we iets te vroeg: Vettel en Magnussen komen de pits in, maar rijden direct weer naar buiten.

05:02 De Saubers, de Ferrari's en Magnussen houden het na een installatierondje weer voor gezien.

05:02 Sainz komt eveneens buurten.

05:02 Daar is ook Daniel Ricciardo.

05:01 Alonso, Gasly, Wehrlein, Magnussen, Vettel, Ericsson, Räikkönen, Grosjean en Bottas trekken ten strijde.

05:00 De derde vrije training is begonnen.

04:57 Nog drie minuten alvorens de training van start gaat.

04:49 Ander groot nieuws van de vrijdag: Valtteri Bottas gaat een lastig weekend tegemoet in Japan. De Fin heeft zijn versnellingsbak moeten wisselen en zal zodoende vijf startplaatsen inleveren.

04:47 In de middagsessie lieten slechts vijf rijders, waaronder Sergio Pérez, een tijd noteren.

04:46 Zo zag dat eruit:

04:46 Max Verstappen, de winnaar van de vorige Grand Prix, kwam niet verder dan P6. Dit kwam mede door de crash van Carlos Sainz. Verstappen zat net in een snel rondje toen zijn voormalig teamgenoot er hard afging.

04:45 Op het droge was Sebastian Vettel de rapste, de Duitser wist Lewis Hamilton en Daniel Ricciardo achter zich te houden.

04:45 De vrijdagtrainingen gaven twee beelden: 's ochtends was het droog en kon er veel worden gereden, 's middags was het zeiknat en reed bijna niemand.

04:44 Het is grijs vanochtend in Suzuka:

04:43 Het is nog vroeg, toch is er al nieuws. McLaren heeft weer eens een motor moeten wisselen, Fernando Alonso krijgt een gigantische gridstraf aan zijn broek.