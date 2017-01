Espargaro gelooft in KTM: "Waar ze meedoen, winnen ze"

12:26 – Een nieuw fabrieksteam doet in 2017 zijn intrede in de MotoGP: KTM. Na de afgelopen jaren veel succes te hebben geboekt in de Moto3 hebben de Oostenrijkers besloten om vanaf dit jaar ook mee te strijden in de Moto2 en MotoGP. Bradley Smith en Pol Espargaro besturen de MotoGP-KTM's in 2017.



Espargaro, in 2016 bij Tech 3 Yamaha eveneens de teamgenoot van Smith, gelooft in het project van KTM. Hij is ervan overtuigd dat zijn nieuwe team hoge ogen kan gooien in de MotoGP. "KTM heeft grote plannen. Waar ze actief zijn, winnen ze. Dus iedereen is overtuigd van het potentieel, maar dit project staat natuurlijk nog in de kinderschoenen. We moeten ervaring opdoen en de machine van de eerste tot de laatste race verbeteren. Wij zijn hier om dat te proberen en om te laten zien waartoe KTM in staat is", zegt hij op MotoGP.com.



Zeker is dat KTM zijn eigen weg kiest. Het is niet bang om te innoveren en Espargaro is benieuwd hoe dat uit gaat pakken. "We gebruiken voorvorken die niemand anders heeft. Of dat een probleem of voordeel is moet blijken, maar het is in ieder geval anders. Het tubulaire chassis is daarnaast het meest zorgwekkende punt; niet omdat het slecht is, maar omdat het volledig nieuw is. Niemand heeft dat ooit geprobeerd. KTM gebruikt het in al zijn andere raceklassen, maar dat is natuurlijk anders dan de MotoGP. We gaan het dus proberen."



Tijdens de laatste MotoGP-race van het afgelopen jaar, in Valencia, mocht KTM al met één machine meedoen. Deze werd bestuurd door Mika Kallio en gestart vanaf P20 viel de Fin uit met elektrische problemen.