Dovizioso: "Titel moet het doel zijn voor Ducati in 2017"

Voor Ducati wordt 2017 een eerste jaar van de waarheid. Na de afgelopen jaren steeds iets dichter bij de absolute top te zijn gekomen, en steeds iets meer WK-punten te hebben gescoord, hoopt het team in 2017 mee te kunnen doen om de wereldtitel. Andrea Dovizioso is ervan overtuigd dat dit kan.



"Dit wordt mijn vijfde seizoen bij Ducati en ik verwacht er heel veel van", blikt de ervaren Italiaan, het afgelopen seizoen goed voor één overwinning en een vijfde plaats in het kampioenschap, vooruit op 2017. "Na vier jaar keihard werken zijn we enorm competitief geworden en ons enige doel voor komend jaar is om mee te strijden om het kampioenschap." De afgelopen twee seizoenen reed Andrea Iannone naast Dovizioso bij Ducati, voor het nieuwe seizoen heeft 'Dovi' een nieuwe teamgenoot: Jorge Lorenzo. "Het doet me goed iemand als Lorenzo te kunnen verwelkomen in de Ducati-familie en ik weet zeker dat we een sterk team vormen."



Directeur Luigi Dall'Igna toont zich namens Ducati eveneens ambitieus, maar iets voorzichtiger. "Na een seizoen 2016 dat we positief hebben afgesloten, zijn we nu klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben onze organisatie verbeterd en voor de eerste keer hadden we onze nieuwe motor klaar voor de test in Valencia. Een reeks verbeteringen zit in de pijplijn, het werk daaraan begint volgende week. Pas in Qatar zal vervolgens onze definitieve machine voor 2017 een feit zijn." Of Ducati inderdaad voor de titel kan gaan, zoals Dovizioso denkt, durft Dall'Igna niet te zeggen. "We weten dat onze rivalen erg sterk zijn, maar wij hebben veel vertrouwen in Jorge en Andrea. Het gaat niet eenvoudig worden om de concurrentie te verslaan en we beginnen niet als favoriet aan het seizoen, maar we doen er alles aan om de resultaten te behalen die onze fans verwachten."



