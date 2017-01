Stoner voert tijdenlijst aan op openingsdag testweek

11:12 – Een oude bekende liet zijn naam bovenaan de tijdenlijst van de eerste MotoGP-test van het seizoen noteren: Casey Stoner, die als testrijder van Ducati de nieuwe Desmocedici GP17 de sporen mag geven, klokte een ronde op het circuit van Sepang in 1.59.681, waarmee de Australiër ruim een tiende sneller was dan vaste coureur Andrea Dovizioso. Maverick Viñales kwam, voor het eerst gehuld in het donkerblauw van Movistar Yamaha, tot de derde tijd.



Waar tweevoudig MotoGP-kampioen Stoner, die zijn loopbaan op het hoogste niveau beëindige in 2012, en Dovizioso hun Ducati's gelijk op snelheid kregen, deed de van Yamaha overgekomen Jorge Lorenzo het ogenschijnlijk rustig aan. De Spanjaard klokte slechts de zeventiende tijd, op meer dan anderhalve seconde van Stoner. Valentino Rossi (achtste) en Marc Marquez (negende) moesten eveneens toegeven op de 31-jarige Australiër, al lieten beide heren nog niet het achterste van hun tong zien.



Alvaro Bautista noteerde de vierde tijd op zijn Ducati van het Aspar-team, Andrea Iannone kwam op zijn Suzuki tot P5. Cal Crutchlow en Jonas Folger sloten aan op de plaatsen zes en zeven, Hector Barbera completeerde de top tien. De MotoGP-test in Maleisië vervolgt dinsdag.