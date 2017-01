Goede motor voor Rossi, fysiek minder: "Erge hoofdpijn"

14:09 – Waar de Formule 1-liefhebbers nog ruim vier weken geduld moeten hebben voor hun idolen weer op de baan verschijnen, zit het lange wachten er voor de MotoGP-fans inmiddels op. Het Sepang International Circuit in Maleisië is het toneel van de eerste testweek van 2017, en verschillende coureurs mogen eindelijk in hun nieuwe kleuren verschijnen. Voor Valentino Rossi blijft alles bij het oude: de vedette neemt nog altijd plaats op een Yamaha.



"Het allereerste gevoel was niet slecht", zei Rossi na afloop van de trainingssessie, waarin hij de achtste positie liet noteren, op een seconde van snelste man Casey Stoner. "We hebben eindelijk de 'echte' nieuwe machines aan de tand kunnen voelen en we kunnen stellen dat ze beter zijn dan de prototypes die gebruikt werden in november. Helaas was het een moeilijke dag: 's ochtends had ik erg last van hoofdpijn, en tot aan het middaguur was ik daardoor niet in beste doen. Nadat we een paar ronden konden doen kwam het gevoel terug. In de middag leek het erop dat we het programma konden afronden, totdat het begon te regenen. Morgen is er weer een dag."



Il Dottore blijft zoals gezegd in het zadel, de Italiaan die volgende maand zijn 38ste verjaardag viert heeft wel een nieuwe teamgenoot in de persoon van Maverick Viñales. De van Suzuki overgekomen Spanjaard eindigde in de tijdenlijst op een keurige derde plek. "We hebben moeilijk werk moeten verrichten vandaag, maar niettemin was het erg bruikbaar voor de komende dagen. Ik voel me goed op de motor en ben fysiek in orde, dus ik heb alle reden tot lachen", sprak de nieuwbakken Yamaha-rijder.