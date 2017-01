Snelle Iannone voelt zich al uitstekend bij Suzuki

17:31 – Door met nog tien minuten op de klok naar een 1.59.452 te gaan, eindigde Andrea Iannone de tweede testdag in Maleisië bovenaan de tijdenlijst. Voor de Italiaan was het pas zijn tweede officiële werkdag bij Suzuki, maar de van Ducati overgekomen coureur heeft het al naar zijn zin bij de Japanse stal.



"Ik ben heel blij met vandaag, al hadden we maar weinig baantijd", aldus Iannone, doelend op de natte baan in de ochtend vanwege de regen van maandagmiddag en -avond. "We hadden meer werk kunnen doen, maar voor alles: we hebben een stap voorwaarts gezet. We werken heel goed samen, ik voel me uitstekend bij het team. Ze werken heel hard en professioneel, wat mij positief stemt en me met vertrouwen laat rijden. Vandaag is daar het resultaat van."



Iannone was maar liefst 0.407 seconde sneller dan nummer twee Maverick Vinales.