Werkzaamheden MotoGP-chicane in Barcelona afgerond

13:50 – De werkzaamheden aan een chicane op het Circuit de Catalunya voor de MotoGP zijn afgerond. De Formule 1 maakt al jaren gebruik van een chicane, maar de MotoGP-coureurs hielden nog vast aan de originele lay-out. Dit betekent dat zij nog gebruik maakte van een snelle rechterbocht, maar dat is vanaf heden verleden tijd.



De discussie hierover werd geopend nadat Moto2-coureur Luis Salom in 2016 om het leven kwam. Hij crashte in die bocht en schoot hard de bandenstapels in. Toen werd besloten om de rest van het weekend gebruik te maken van de Formule 1-chicane. Het circuit heeft nu haar werk aan een volledig nieuwe chicane afgerond. Deze ligt tussen bocht dertien en de F1-chicane.



De MotoGP-Grand Prix op het circuit nabij Barcelona vindt dit jaar plaats op elf juni.