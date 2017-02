Rossi 'niet heel blij', teammaat Viñales blijft indruk maken

12:32 – Het heeft er alle schijn van dat oude vos Valentino Rossi komend seizoen een hele kluif gaat krijgen aan zijn nieuwe teamgenoot. De zestien jaar jongere Maverick Viñales was ook tijdens tests op Phillip Island de snelste man en reed Rossi op een volle seconde. Het gaat nog niet lekker, moet Rossi toegeven.



Op de derde en laatste testdag klokte Rossi 1.29.470 als snelste tijd. Dit was voor hem zijn rapste rondje van de week, maar meer dan P11 bracht het hem niet. Het verschil met de tijd van Viñales (1.29.549) was enorm. "We hebben vandaag vooral gewerkt aan de snelheid in het tweede deel van een race, omdat we het vorig jaar vaak moeilijk hadden op dat gebied", zegt Rossi over zijn dagje op Phillip Island. "We gooiden het even over een iets andere boeg, maar dit leidde niet tot snellere tijden. We moeten dus weer iets anders gaan proberen."



Duidelijk is dat Rossi zijn draai nog niet gevonden heeft op de nieuwe YZR-M1. "Ik denk absoluut dat er goede aspecten aan de machine zijn, met name de motor, maar deze test is voor mij een stuk moeizamer verlopen dan de vorige (in Sepang, red.). Ik ben niet heel blij, we moeten echt proberen om onszelf te verbeteren."



Teamgenoot Viñales is een stuk vrolijker: "Dit was een heel positieve testweek voor ons. We hadden veel nieuwe dingen die we wilden uitproberen en de afgelopen dagen hebben ons veel duidelijkheid verschaft. We hebben al in kaart met welke basisafstelling we gaan beginnen in Qatar. Ik ben erg blij met ons werk hier."