Barberá succesvol geopereerd, deelname test onzeker

11:48 – De trainingscrash van Hector Barbera zal mogelijk met een sisser aflopen. De 30-jarige Spanjaard ging onderuit en brak daarbij zijn sleutelbeen, maar meer dan het missen van de laatste testweek zal het hem waarschijnlijk niet kosten. De Reale Esponsorama Racing-rijder is overigens inmiddels succesvol geopereerd.



"Hector blijft de komende twee dagen ter observatie in het ziekenhuis", viel er gisteravond (donderdag) op de officiële site van het team te lezen. "In vier à vijf dagen tijd zal hij aan het herstel beginnen. Of hij de testweek op het Losail International Circuit gaat halen is onzeker, de Grand Prix moet geen probleem zijn."



Barbera eindigde vorig jaar als tiende in het klassement: de Spanjaard scoorde 102 punten, zijn beste prestatie was een vierde plaats in de Grand Prix van Maleisië. In 2017 is hij voor het vijfde achtereenvolgende seizoen verbonden aan de stal van Raúl Romero, die in de afgelopen jaren door het leven ging als Avintia maar nu door sponsortechnische redenen een andere naam heeft aangenomen.