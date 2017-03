Rossi niet klaar voor seizoen: "We maken ons wat zorgen"

16:53 – Waar teamgenoot Maverick Viñales schitterde, had Valentino Rossi het lastig tijdens de wintertests in de MotoGP. De Italiaan reed op de slotdag van de driedaagse test in Qatar de elfde tijd en was acht tienden langzamer dan zijn nieuwe teamgenoot. De situatie begint wat zorgwekkend te worden, geeft hij toe.



Op de tweede testdag reed Rossi de tweede tijd, achter Viñales, een dag later wilde het niet lukken. "We begonnen de dag met dezelfde motor en dezelfde afstelling, maar helaas was het gevoel op de machine totaal anders. Hetzelfde gold voor de snelheid, ik was langzamer. We hebben veel werk verzet, maar sneller ging het niet." Twee weken voor de start van het nieuwe seizoen is Rossi nog niet waar hij wil zijn: "We zijn er nog niet klaar voor, we begrijpen nog altijd niet helemaal hoe we het maximale uit de motor kunnen halen. We maken ons wat zorgen, want de wintertests zijn moeizaam verlopen. Het is nu zaak om de koppen bij elkaar te steken en sterker voor de dag te komen tijdens de eerste race. Ik hoop dan sneller en competitiever te zijn."



De eerste race is 26 maart op het Losail International Circuit, waar de afgelopen dagen ook getest werd.