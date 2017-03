KTM tevreden na ouverture: "Voor nu was dit goed"

17:33 – KTM slaagde er niet in de openingsrace van haar eerste volledige seizoen in de MotoGP op te luisteren met punten. Pol Espargaro kwam zondag als zestiende over de finish in Qatar, één plaats voor zijn teamgenoot Bradley Smith.



"Je wil altijd meer, maar dit is de eerste race en daarin moeten we kijken waar we staan", aldus Espargaro. De Spanjaard finishte op 33 seconden achterstand van winnaar Maverick Viñales. Daar heeft hij vrede mee. "We moeten begrijpen dat dit voor deze keer goed is. Om eerlijk te zijn moeten we blij zijn, want we hebben goed werk geleverd. Het was ook een lastig circuit voor ons. Tijdens het voorseizoen hadden we het hier het zwaarst."



Smith kwam op 39,7 seconden van Viñales over de meet. "Onze rondetijden en het gat naar de jongens vooraan waren beter dan we verwachtten", stelt de Brit. "Door de omstandigheden zagen we veel coureurs fouten maken, dus we zijn blij met hetgeen we hebben gedaan. We hebben het maximale gedaan wat we konden."