Breukje in sprongbeen voor Rins na val van crossmotor

12:17 – Alex Rins, de Spaanse motorcoureur die afgelopen zondag zijn debuut in de MotoGP bekroonde met een negende plaats op het Losail International Circuit in Qatar, heeft een trainingsongeluk op zijn crossmotor gehad. De 21-jarige ploegmaat van Andrea Iannone bij Suzuki heeft een kleine breuk in het sprongbeen opgelopen: het is nog onduidelijk of Rins kan deelnemen aan de aanstaande Grand Prix van Argentinië, die over een week zal plaatsvinden.



"Team Suzuki Ecstar-rijder Alex Rins heeft een licht ongeluk gehad tijdens een trainingsrit", valt er te lezen op de Twitter-pagina van het Suzuki-team. "Omdat hij naderhand wat pijn in de rechterenkel had, is hij naar het Dexeus-ziekenhuis in Barcelona gegaan voor enkele checks. Uit nader onderzoek bleek dat hij ene kleine breuk, zonder verplaatsing, had opgelopen in het sprongbeen."



Rins hoeft niet onder het mes: de Spanjaard wordt met magneet- en fysiotheraptie ondersteund. Na het weekend wordt er gekeken of de debutant af kan reizen naar Argentinië, waar de tweede ronde van het MotoGP-seizoen op het programma staat. Het Autodromo Termas de Rio Hondo is het strijdtoneel.